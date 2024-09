A Cervia il ricordo della Fiva di Armando Zelli e Mauro Dolci

Cerimonia commemorativa ai Magazzini del Sale, in concomitanza con il mercato europeo

Il mercato europeo di Cervia, nel weekend dal 13 al 15 settembre, ha portato in piazza Costa 130 espositori, per una vetrina di ricercatezze artigianali e prelibatezze enogastronomiche provenienti dal Vecchio Continente e da tutto il mondo. La kermesse internazionale di Fiva Confcommercio, è quest’anno l’unica nella sua storia a non poter contare sulla presenza, sempre costante negli anni, del Segretario Generale della FIVA, Armando Zelli, scomparso di recente e legato da un sentimento speciale verso il territorio Cervese, verso i colleghi di Ascom poi divenuti amici fraterni, le Saline, la riviera, l’atmosfera unica del territorio le opere di solidarietà realizzate insieme a tanti compagni di strada. Ad Armando Zelli, storico segretario Fiva, ideatore – tra gli altri – del circuito dei Mercati Europei, è stato dedicato un momento di commemorazione. Domenica 15, ai Magazzini del Sale, il presidente nazionale Fiva Giacomo Errico e tutte le 121 sedi territoriali della Federazione hanno ricordato la figura e l’opera quarantennale di Zelli, sindacalista appassionato e competente, e soprattutto profilo di grande umanità. Un tassello in più all’amicizia che stringe la Fiva e il territorio cervese, in passato protagonista di tante rilevanti iniziative federali, l’ultima del Febbraio 2023 (gli Stati Generali, alla presenza del Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci). La commemorazione di Zelli è stata anche l’occasione per ricordare Mauro Dolci, presidente Fiva Bergamo e vicepresidente vicario nazionale della Fiva. Alla cerimonia hanno partecipato, a fianco della vedova Ivonne Dolci, che ha ritirato una targa in ricordo del marito, Diego Pesenti, presidente Fiva Bergamo e il direttore Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini. Nel corso della cerimonia è stato anche reso omaggio con un sentito ricordo da parte di Giacomo Errico a tutti i presidenti Fiva Bergamo, che hanno sempre avuto un ruolo importante a livello sindacale, ben oltre i confini provinciali. Un ringraziamento speciale è stato dato ai compianti Mario Vanoncini, Rino Monari e Angelo Garofano, che in passato hanno guidato Fiva Bergamo