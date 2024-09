Manuel Bonfanti presenta “In the Middle of Now-Where” a Palazzo Mora a Venezia

Fino al 24 novembre in mostra a Palazzo Mora. Venerdì 20 l’artista celebra la sua partecipazione alla Biennale dell’ECC L’artista bergamasco Manuel Bonfanti partecipa per la prima volta alla Biennale dell’European Cultural Centre, iniziativa in concomitanza con la Biennale d’arte di Venezia 2024. Fino al 24 novembre sarà esposta a Palazzo Mora, nell’ambito della collettiva intitolata “Personal Structures – Beyond Boundaries”, l’opera pittorica “In The Middle of Now-Where”. L’enorme tela, realizzata con tecnica mista, di venti metri quadrati, tra trasparenze e stratificazioni materiche, con un blu profondo e oceanico tracciato e poi raschiato, ridipinto e rilavato, esprime e riafferma, attraverso la negazione di spazio e tempo, l’andare oltre i confini e la ristrutturazione e ricostruzione spirituale del sé. Uno spazio libero dove tornare a immaginare per edificare la propria anima. “In The Middle of Now-Where” rappresenta il terzo importante progetto di Aedificante Onlus, iniziativa culturale dell’imprenditore bergamasco Giuseppe Taramelli e della moglie Stefania Gambirasio (Taramelli Srl, specializzata nella ricostruzione di edifici, con progetti nazionali, come l’head quarter di Bottega Veneta a Palazzo San Fedele a Milano, e internazionali dalla Cina all’Inghilterra) dedicata ai valori umani del costruire. Il quadro astratto di 6,5 metri di larghezza per 3 metri di altezza, rappresenta un imponente edificio dell’anima, che cattura la vista occupando interamente una delle pareti di Palazzo Mora, prestigiosa sede in Strada Nova a Cannaregio dell’istituzione culturale European Cultural Centre fondata dall’artista olandese Rene Rietmeyer nel 2002. Dal vuoto simbolizzato di “In the Middle of Now- Where” tutto rinasce, nell’intento di elevarci con l’eleganza della forma e della materia. Anche Confcommercio Bergamo abbraccia l’arte contemporanea, ospitando due tele dell’artista visivo, in concomitanza con l’esposizione a Venezia. Nella sede Confcommercio Bergamo, in Via Borgo Palazzo 137, è esposta la tela preparatoria alla maestosa opera “In the Middle of Now-Where”, 108×180 cm, realizzata nel 2024 con tecnica mista. In esposizione anche “Air Space”, 100×150 cm, realizzata nel 2022 con tecnica mista su tela. Per celebrare la sua partecipazione in Personal Structures – Beyond Boundaries, l’artista Manuel Bonfanti presenterà il 20 settembre alle 18 la sua opera intitolata In The Middle of Now-Where, attualmente in mostra a Palazzo Mora. Alla presentazione partecipano oltre all’artista e al fondatore di Aedificante Giuseppe Taramelli, Lucia Pedrana, Head of University Relations at ECC Italy, Giovanni Valagussa, storico dell’arte, Francesco Pedrini, vicedirettore del Politecnico delle arti Accademia Carrara, Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo, Roberto Panciera, presidente Confcommercio Venezia, centro storico e Tiziana Molinari, direttore Confcommercio Venezia e Terraferma.