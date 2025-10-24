Barawards 2025: «L’Angolo con Vista» finalista in due categorie

«L’Angolo con Vista», il rooftop restaurant di ChorusLife Bergamo guidato dallo chef patron Angelo Roccavilla, è finalista ai Barawards 2025 in due categorie – «Bar rivelazione dell’anno» e «Ristorante rivelazione dell’anno» – ed entra nella Top 30 nazionale.

Promossi da Bargiornale, Ristoranti di Bargiornale e Hotel Domani, i Barawards valorizzano l’eccellenza dell’ospitalità italiana. Undici i premi in palio per i locali del fuori casa – tra bar,

ristoranti, pasticcerie, gelaterie e hotel – che saranno assegnati in questa undicesima edizione. Le votazioni sono online e chiuderanno domenica 9 novembre: è possibile esprimere fino a tre

preferenze per categoria e il voto del pubblico pesa il 20% del risultato finale. I vincitori saranno proclamati al Barawards Gala Night Party di lunedì 12 gennaio 2026 a Milano.

«L’Angolo con Vista», ristorante sul rooftop di ChorusLife, propone due anime: Fine Dining italiano-mediterraneo e Fusion Sushi.

All’interno, un lounge bar dedicato con una drink list

curata da Marco Borgonzola, bartender del network Bartenders Road. Due terrazze e spazi interni accolgono gli ospiti in un ambiente progettato per un’esperienza completa tra cucina e

mixology. Per esprimere il proprio voto è sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale «Locali Top 30»