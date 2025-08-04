Artisti del caffè, training intensivo il 9 settembre per la sfida alla Campionaria

Si avvicina la sfida della Trismoka Challenge 2025, che porta ad eleggere il Miglior Barista, decretare il Miglior Cappuccino e individuare il Miglior Digital Ambassador. Una sfida costruttiva che unisce formazione, passione e condivisione, che avrà il suo momento clou in autunno, all’interno della Fiera Campionaria (29 ottobre – 2 novembre), che ospiterà per tre giorni la Trismoka Challenge . L’accordo siglato da Confcommercio Bergamo e Trismoka, ha portato alla realizzazione di un percorso formativo di alto profilo dedicato alla valorizzazione della figura professionale del barista e al rafforzamento delle competenze nel settore della caffetteria. Tra gli obiettivi, quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, attraverso un percorso pratico sul mondo del caffè e la professione del barista, oltre che accrescere le competenze dei professionisti di settore. Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento degli studenti degli istituti alberghieri del territorio bergamasco, creando un ponte diretto tra formazione scolastica e mondo del lavoro.

Confcommercio Bergamo e Trismoka rinnovano il loro impegno con un training intensivo e gratuito, pensato per preparare al meglio i candidati alla competizione. Un’occasione per allenarsi come veri professionisti e affinare tecnica, conoscenza e creatività sotto la guida di esperti formatori. L’appuntamento è martedì 9 settembre, alla Trismoka Coffee School di Paratico (in via Garibaldi, 29), dalle 14.30 alle 17.30. Durante l’incontro si approfondirà la conoscenza delle varietà di caffè, sessioni di assaggio e degustazione con focus su aromi e note sensoriali, analisi della macinatura ed estrazione e tecniche di montatura del latte per un cappuccino impeccabile. E per vivere in anticipo tempi e modalità della gara, non manca un test sulla preparazione delle bevande in gara e un training intensivo a prova di giuria.

Il progetto ha già impegnato i candidati in un percorso formativo dalla fase di approfondimento teorico fino alla competizione finale, prevista durante la Fiera Campionaria di Bergamo, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025. Dodici finalisti si confronteranno seguendo rigorosi standard tecnici, sotto la supervisione di una giuria qualificata composta da giudici sensoriali e tecnici specializzati. La competizione premierà non solo il miglior barista complessivo, ma anche eccellenze specifiche come il miglior cappuccino e il “Digital Ambassador”, riconoscendo l’importanza della comunicazione digitale nella promozione della cultura del caffè.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: info@ascomformazione.it, 035.4185706; scuola@trismoka.it, 035.913636

La gara

Le gare si svolgeranno seguendo il regolamento ufficiale del Trismoka Challenge nell’arco di tre giornate, durante la 46ª edizione della Fiera Campionaria (29 ottobre – 2 novembre) di Bergamo, organizzata da Promoberg, evento multisettoriale e da sempre occasione per le aziende di incontrare il pubblico e presentare le novità. Ogni concorrente in gara avrà 15 minuti di tempo per servire alla giuria 4 espressi, 4 cappuccini e 4 bevande personalizzate a base espresso. La giuria sarà composta da 4 giudici sensoriali e 1 giudice tecnico. Il giudice tecnico valuterà la tecnica con cui vengono preparate le bevande, dalla pulizia della postazione sia prima che dopo la performance, alla tecnica di estrazione ottimale per l’espresso. I giudici sensoriali valuteranno le singole bevande in base alle caratteristiche che devono avere (crema, aroma, gusto, ecc..), ai sapori dichiarati dal concorrente, alle sensazioni tattili e infine valuteranno la professionalità del barista, la qualità dell’esposizione e delle informazioni che questo trasmette. Ogni giudice assegnerà un punteggio che sommato concorrerà a formare il punteggio di gara del concorrente. L’evento si svilupperà in tre giornate: le prime due dedicate alla fase di qualificazione, la terza alla finalissima. Per ogni giornata di qualificazione parteciperanno sei concorrenti che andranno a formare una classifica unica. I migliori sei delle due giornate accederanno di diritto alla finale che proclamerà il campione.