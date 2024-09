Festa del Borgo, un chilometro e mezzo tra shopping, eventi, food e artisti di strada

Domenica 22 settembre dalle 10 alle 19 Borgo Palazzo si trasforma per l’edizione numero 14 della Festa. Attese 30mila persone Negozi aperti, street food, sport, giochi per bambini, musica, intrattenimento e artisti di strada con il Festival del Busker. Borgo Palazzo si prepara alla tradizionale Festa del Borgo- patrocinata tra gli altri anche da Confcommercio Bergamo- che si terrà domenica 22 settembre lungo la via centrale del quartiere. Una festa che negli anni ha saputo sempre attrarre molti visitatori, anche da fuori provincia e per cui, per questa nuova edizione, la numero 14, sono attese oltre 30mila persone.

Dalle 10 alle 19, sarà un tripudio di spettacoli, eventi e appuntamenti. Saranno duecento i negozi aperti per l’occasione, in uno dei quartieri più popolosi, storici e affascinanti della città, sin dal Medioevo fulcro del commercio cittadino e porta d’accesso alla città dalla Repubblica di Venezia. «Attendiamo migliaia di visitatori per un’edizione che anche quest’anno ha visto la partecipazione entusiasta e attiva dei commercianti della via- ha spiegato il presidente dell’Associazione Botteghe di Borgo Palazzo, Domenico Giordano- . Siamo pronti a vivere una domenica di festa nel quartiere, con un format ormai collaudato che promette di incontrare i gusti di un pubblico variegato». «Sarà la classica festa propriamente detta – ha aggiunto il manager del Duc- Distretto Urbano del Commercio Nicola Viscardi -. L’evento dimostra che il commercio e le sue attività possono attrarre diverse tipologie di visitatori, offrendo occasioni di shopping, svago e intrattenimento». «È una bella occasione per vivere una giornata nel quartiere – ha detto il vicesindaco e assessore al Commercio e Cultura Sergio Gandi – . Parteciperò con piacere all’iniziativa prima di tutto perché riguarda il quartiere in cui sono nato e ho vissuto per tanto tempo. Poi perché è un evento che ha tradizione e spirito, tanto da essere diventato un modello di successo, tra shopping, tempo libero, spettacoli».

Via Borgo Palazzo sarà chiusa per un chilometro e mezzo per consentire lo svolgimento della manifestazione. Dall’incrocio con via Camozzi fino all’intersezione con il ponte di Boccaleone, l’arteria viaria si trasformerà in una grande area commerciale e di intrattenimento, con musica, spettacoli, aree ristoro, sport, gonfiabili per bambini, laboratori ludico-culturali, artigianali, animazione musicale, dj set, danza e latino americano. Sono inoltre attesi grandi nomi e artisti al Festival del Busker di Borgo Palazzo, che da dieci anni accompagna la Festa del Borgo. «Sono onorato di essere parte di questa sfida da ormai 10 anni – ha detto il direttore artistico Marco Pesce -. Siano riusciti a creare un’incredibile sinergia con tutti. Ci saranno 14 spettacoli, due repliche per ciascun artista. Tre le location: al civico 18, in Piazza Sant’Anna e al civico 90».Sui palchi si esibiranno gli illusionisti Van Denon & Nicole, con uno spettacolo eccezionale di magia. E poi l’equilibrista e giocoliere cileno Payaso Loco, dall’irriverente comicità. Dalla Spagna arriva Mister Copini, dalla Russia, dal circo di Mosca, arriva Oleg Murzintsev, equilibrista e polistrumentista. Dall’Italia il Team Baubini, duo formato da bergamasco Stefano Cuscito e Celine Evangelisti, che mescola giocoleria, equilibrismo, monociclo e teatro di coppia. E ancora i burattini e le marionette del Teatro laboratorio del mago, di Mauro Tirelli ed Emanuela Ferrarini. E il St. Germain Swing quartet che farà danzare i presenti al ritmo delle sale da ballo parigine degli Anni Trenta. E poi un’altra miriade di artisti di Busker Off, dislocata lungo tutta la via. Tra le attrazioni da non perdere, il Villaggio interattivo dei Mestieri Confà, ideato e realizzato da Confartigianato Imprese Bergamo per avvicinare i più piccoli al mondo dell’artigianato attraverso laboratori gratuiti.