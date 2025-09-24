50 & Più Bergamo, è ancora oro alle Olimpiadi

50&Più Bergamo conquista – dopo la vittoria agli assoluti maschili nel 2023 e 2024- per il terzo anno consecutivo le Olimpiadi, organizzate per la 31esima edizione dalla Federazione nazionale, l’associazione Confcommercio riservata agli imprenditori ed ex imprenditori del terziario over 50. Il medagliere è meno ricco degli scorsi anni, ma basta a portare 50&Più Bergamo nell’olimpo nazionale. Dalla splendida cornice dell’Ethra Reserve a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, sede dei giochi olimpici, la delegazione bergamasca porta a casa il primo posto assoluto maschile con Massimo Bernasconi e il rinnovato e prestigioso incarico di portare la fiaccola olimpica nel 2026, dopo aver acceso il braciere olimpico 2025 a fianco di una delle leggende del nuoto come Massimiliano Rosolino (nelle scorse edizioni toccò ai campioni Francesco Moser e Maurizio Damilano).

A rappresentare Confcommercio Bergamo i soci 50& Più: Ernesto Crotti e Loredana Vaeli, Franco Meloncelli, con Lidia Bonacorsi, Maria Josè Tassis, Anselmo Locatelli e Massimo Bernasconi. Ad eccellere in nuoto (stile libero e rana, 2 ori), marcia e mezzofondo (1 argento e un bronzo) è Massimo Bernasconi, 67 anni di Ponte San Pietro, cresciuto a pane e sport da papà Gaudenzio, calciatore professionista e allenatore scomparso recentemente, centromediano tra i più importanti difensori degli anni 50 e 60 di Atalanta, Sampdoria e della nazionale di Marmo e Biancone. Massimo Bernasconi non nasconde l’emozione per il successo dell’impresa: “Sarà un grande onore essere tedoforo anche alle prossime olimpiadi. Quest’anno è stata una vittoria sudata, decisa in vasca, magari anche grazie ai consigli di Massimiliano Rosolino, che ha dato qualche dritta preziosa a tutti noi, con simpatia e generosità. Portare la fiaccola olimpica è sempre un’emozione unica. La manifestazione è stata organizzata anche quest’anno in modo ineccepibile in una location di grande bellezza, con spettacoli, incontri culturali ed eventi che hanno rappresentato un’occasione per trascorrere dei bellissimi momenti e rafforzare lo spirito di squadra. Confidiamo in nuovi iscritti, amanti dello sport”.

L’evento si è infatti anche quest’anno svolto con le premesse che lo hanno sempre caratterizzato: la piacevole opportunità di incontrare gli amici e di mettersi in gioco in un contesto di allegra e sana competizione sportiva. Gli over 50, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati in numerosi sport come basket, bocce, ciclismo, freccette, nuoto, marcia, maratona, ping- pong, tennis e tiro con l’arco. Un’occasione per coinvolgere squadre, atleti individuali provenienti da diverse province e testimonial d’eccezione del mondo dello sport in un clima all’insegna della salute, del benessere e della condivisione. “Abbiamo avuto modo di confrontarci con tutti i soci d’Italia e di trascorrere una vacanza tra sport e manifestazioni. L’obiettivo nei prossimi anni- ha sottolineato il presidente 50&Più Bergamo Ernesto Crotti– sarà quello di allargare la partecipazione a più soci. Anzi, invitiamo sin da ora tutti gli over 50 a scoprire i vantaggi e le occasioni offerte da parte della nostra associazione, che tutto l’anno organizza momenti di incontro, approfondimento culturale e visite, oltre a promuovere occasioni di socialità, fondamentali per trovare nuovi amici con cui condividere le proprie passioni”.