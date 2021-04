Zona gialla, c’è chi si prende il merito (per cosa poi?) E chi come noi esercenti è alla canna del gas

Torniamo in zona gialla e ripartiamo. A leggere il giornale il merito è del sindaco Gori, maestro della comunicazione che cavalca da tempo l’informazione nelle diverse fasi della pandemia, sia pur con qualche sbavatura iniziale.

Quando si va in zona gialla si prende la scena (e quindi i meriti) e si predica prudenza, giusto. Ne va della salute pubblica. Quando invece si arretra in zona arancione o rossa si lascia spazio a chi si lamenta attribuendo le colpe ai comportamenti scorretti dei cittadini: persone disattente o menefreghiste che attentano alla salute loro e dei loro familiari – pochi imbecilli che rischiano sanzioni pesanti -. Non certo agli studenti in classe insieme, stipati sui mezzi di trasporto, o chi è sui posti di lavoro, o i pensionati assembrati a fare la spesa. No non sono loro, anche perché forse non ne avrebbero tutte le colpe i colpevoli della diffusione del virus.

Peraltro non un Paese nel quale il piano pandemico non era aggiornato da anni, l’approvvigionsmento di vaccini ha perso mesi e in cui la macchina organizzativa sanitaria, anche regionale, fa ancora acqua da tutte le parti. Giusto per evidenziare di chi sono le colpe, altro che dei quattro imbecilli.

Ma questa è un’altra fase che speriamo non torni più. Da domani siamo in zona gialla. È il momento dei paladini dei sacrifici di tutti. Tutti chi? Di chi rinuncia al calcetto e alla palestra o di chi deve limitare i suoi spostamenti? Di chi è in smart working? Non sono questi coloro che sostengono i veri sacrifici della pandemia.

Sono invece quelli che per il Covid da oltre un anno stanno rinunciando al loro lavoro e ai loro guadagni e che ora sono alla canna del gas. Commercianti, baristi, ristoratori, gestori di impianti sportivi, palestre, piscine. Imprenditori che stanno fallendo e lavoratori che “campano”, quando la prendono, di cassa integrazione.

Di qualcuno di questi, dal sindaco Gori o dall’assessore al Commercio del Comune di Bergamo, ci si aspettava almeno una menzione.

Dino l’acidino