Via libera al Decreto: da lunedì 6 agosto Green Pass obbligatorio per ristoranti, spettacoli ed eventi sportivi

Nuovi criteri per entrare in zona gialla, arancione o rossa e ipotesi quarantena ridotta per chi ha il Certificato verde. Non ripartiranno le discoteche

Alla fine il governo ha tenuto la linea che aveva annunciato nei giorni scorsi e, pur con qualche eccezione, il contenuto del Dl Covid approvato dal Cdm ricalca le anticipazioni dei giorni scorsi. Dal 6 agosto sarà obbligatorio l’uso del Green Pass per chi ha più di 12 anni per accedere a locali come bar e ristoranti al chiuso, teatri e cinema. “La certificazione – si legge nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei Ministri – servirà per accedere a servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività solo al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici”. Non ripartiranno le discoteche ma arriveranno 20 milioni per le attività chiuse causa Covid, fondi che andranno in particolare proprio alle discoteche.

Il decreto prevede anche sanzioni per i gestori dei locali che non facessero rispettare le regole. “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”. Prorogato inoltre lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021.

I nuovi parametri per i colori delle regioni

Sono stati anche stabiliti i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Resta 50 per 100mila abitanti l’incidenza per passare dalla zona bianca alla zona gialla ma da oggi saranno determinanti anche gli indicatori ospedalieri cioè l’occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche i cui parametri sono stato modificati oggi nel corso della riunione della cabina di regia. Quelli per entrare nella zona di rischio gialla a 10 e 15% per le intensive e le aree mediche; 20-30% per entrare in zona arancione e 30-40% per le zone rosse (percentuale che resta invariata rispetto ai precedenti parametri).

Draghi: “Il Green Pass non è un arbitrio”

Il Presidente del Consiglio ha illustrato in conferenza stampa il decreto Covid approvato dal governo. “La variante Delta del virus – ha detto Draghi – è minacciosa, altri Paesi europei sono più avanti di noi nei contagi ma abbiamo imparato che senza reagire subito, quello che vediamo succedere in Francia o Spagna dobbiamo prevedere si ripeta in Italia, in assenza di provvedimenti”. Secondo il premier, “un uso esteso del green pass non è un atto di arbitrio ma una condizione per le aperture. L’invito a non vaccinarsi è un invito a morire”.

Fipe: “Si alla vaccinazione no alla discriminazione tra imprese”

L’utilizzo e l’estensione del Green Pass continua a tenere banco nel dibattito pubblico e divide gli schieramenti politici portando con sé un carico di problemi e contraddizioni non facili da risolvere. Per quel che riguarda il mondo Confcommercio, già la Fida ha preso posizione sul tema e ovviamente la questione riguarda molto da vicino anche la Fipe che ha pubblicato un position paper sul Green Pass nella ristorazione e ha fatto sentire la sua voce: “Se le nuove, ipotetiche, regole sull’utilizzo del green pass dovessero diventare legge – ha detto il vicepresidente vicario Aldo Cursano- 26 milioni di italiani (17 se bastasse una sola dose) potranno andare in vacanza, sui mezzi pubblici, al supermercato, persino in ufficio e in fabbrica ma non entrare in un bar o un ristorante”. Secondo Cursano, “siamo di fronte all’ennesimo paradosso: chiunque potrà cenare nei ristoranti dei villaggi, degli alberghi, dei campeggi mentre in tutti gli altri servirà il green pass. Una discriminazione inaccettabile perchè anche le nostre sono imprese turistiche che vivono di mercato”.

“Ancora una volta si pensa di mettere la croce sulla spalle dei Pubblici esercizi, penalizzando attività che hanno già pagato un prezzo altissima alle misure di contrasto della pandemia. Se davvero si ritiene che la campagna vaccinale abbia bisogno di un’ulteriore spinta, si estenda l’obbligatorietà della vaccinazione, doppia o singola dose, per accedere ad ogni tipo di servizio. Perchè se serve l’ennesimo sacrificio, questo va condiviso da tutti”. Cursano però sottolinea un aspetto particolare: “C’è tuttavia qualcosa che non convince. La campagna vaccinale va avanti spedita se è vero che negli ultimi 3 giorni hanno completato il ciclo vaccinale 1,7 milioni di persone, di cui 800mila under 40. Ci sono già oltre 27 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale e poco meno di 9 milioni sono ancora in attesa della seconda dose anche perchè i tempi sono stati addirittura allungati. Manca davvero poco e l’immunità di gregge pari al 70% della popolazione over 12 anni è a portata di mano”. “Fipe è da sempre a favore dei vaccini – ha proseguito Cursano – ma facciamo fatica a credere che in Italia ci siano 17 milioni di no vax. Più semplicemente la campagna vaccinale prosegue secondo dei tempi tecnici che dipendono dai protocolli sanitari e dalla logistica mentre almeno oggi il problema della disponibilità dei vaccini sembra superato. I non vaccinati non sono dunque no vax ma per lo più giovani che hanno già chiaramente espresso la volontà di vaccinarsi e sono in attesa di farlo. Siamo dinanzi ad una doppia discriminazione: quella delle persone non ancora vaccinate a cui sarebbe impedito l’accesso a bar e ristoranti e quella nei riguardi di bar e ristoranti perché sarebbero tra le poche attività nelle quali si potrà entrare con il green pass”.