Premio eccellenze, gala al Convento dei Neveri di Bariano il 14 giugno

L’ottava edizione della manifestazione premia tre realtà bergamasche: Bv Rooftop, Dada Arrigoni e Wash Dog

Mercoledì 14 giugno al Ristorante Convento dei Neveri a Bariano si tiene l’ottava edizione del “Premio Eccellenze”, la serata di gala che celebra le migliori imprese italiane del 2023.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Bariano, festeggerà 14 realtà economiche di successo, conosciute anche a livello internazionale, che si sono distinte nel proprio settore portando avanti con grandi risultati ed elevata qualità il vero “Made in Italy”.

Tra le aziende premiate ci sono tre realtà bergamasche: il ristorante Bv Rooftop di Brignano Gera D’Adda, Dada Arrigoni Gioielli, iconica maison di gioielli di Bergamo, e la catena franchising di lavaggio self service per cani Wash Dog di Treviglio. Quattro le aziende bresciane: l’azienda di architettura e design Ad Archdesign di Rovato, l’azienda produttrice di lampadari d’arte e di design Raggi Lampadari Creation di Sarezzo e Passirano, l’azienda produttrice di caviale Royal Food Caviar di Calvisano, 25zero14 Botanic Gin di Castenedolo.

Con loro, saranno premiati “per l’attività, la ricerca e le qualità in azienda” con l’ambita targa a forma di diamante anche: la stilista Angela Bellomo e il conduttore radiofonico e televisivo Dj Ringo di Milano; l’agenzia veneta specializzata in servizi di sicurezza Black Diamond Luxury Services (Marostica e Treviso); lo storico marchio di sartoria napoletano Marinella; il chirurgo plastico Simone Napoli di Firenze; l’odontoiatra ed esperto di estetica del sorriso Emanuele Puzzilli e l’orologeria di lusso Roma Time di Roma. Sul palco saranno rappresentati 14 settori dell’economia italiana, dalla moda ai preziosi, dal mondo del benessere e della salute alla sicurezza, dalla ristorazione al design, l’architettura, il comparto alimentare, la musica.

La serata si aprirà alle 19.30 con un aperitivo e la cena di gala. Alle 21 sono previste le premiazioni, presentate dall’autore e conduttore radio-televisivo Antony Peth, volto noto di

La7 e Rai, con Francesca Testasecca, vincitrice dell’edizione Miss Italia 2010. Protagonista della serata sarà anche la musica, con il cantante Andrea Bertè, giovane talento bergamasco che si è fatto apprezzare al talent show The Voice of Italy 2019.

Saranno media-partner dell’evento Radio VivaFM e il magazine di attualità nazionale UPItalia. Partner della serata per l’allestimento floreale i Giardini di Giava di Bergamo.

Anche in questa edizione, il Premio avrà un risvolto sociale. Durante la serata si potranno sostenere i progetti di Save the Children, l’organizzazione internazionale che

lotta per migliorare la vita dei bambini. Grazie alla donazione di Mario Mazzoleni della Fondazione Mazzoleni, sarà messa all’asta per beneficenza un’opera di Marina Taroni, artista comasca apprezzata in ambito internazionale per i suoi paesaggi onirici.

Il Premio Eccellenze è stato istituito da Michele Oggioni nel 2016 per valorizzare le eccellenze dell’imprenditoria bergamasca. Negli anni il Premio è cresciuto ed è diventato

un riconoscimento ambito nel panorama nazionale. Per maggiori informazioni in merito all’evento, è possibile consultare il sito www.premioeccellenze.com, o scrivere alla mail

info@premioeccellenze.it.