50&Più, visita guidata alla Torre del Sole e Osservatorio astronomico di Brembate

Alla scoperta di planetario e costellazioni il 27 giugno, dalle 14 alle 16. Iscrizioni entro il 15 giugno

50&Più Bergamo organizza per martedì 27 giugno una trasferta, riservata ai soci per scoprire con una visita guidata la Torre del sole di Brembate Sopra e il suo Osservatorio Astronomico. Nel corso della visita guidata (della durata di circa un’ora e mezza) i soci potranno conoscere la storia e la nascita della struttura in sala conferenze, con una proiezione di immagini commentate dall’operatore. Dalla storia del centro si passerà alla scoperta della Sala Planetario con simulazione del cielo stellato, visione delle costellazioni e dei movimenti del cielo, proiezione dei trailer dei filmati. Segue la visita del Laboratorio Solare e della sua strumentazione. La visita guidata si chiude con l’Osservatorio Astronomico alla sommità della Torre del sole, con la spiegazione di tutti gli strumenti installati.

Il costo della visita è di 8 euro a partecipante. Iscrizioni:enasco.bg@enasco.it.