Giovani Imprenditori Confcommercio, Cristina Pontiggia nel direttivo nazionale

La presidente provinciale degli imprenditori under 42 affianca il neo presidente Matteo Musacci nel consiglio nazionale



Cristina Pontiggia, presidente dei Giovani Imprenditori Ascom Confcommercio Bergamo, entra nel direttivo nazionale Giovani Giovani Imprenditori Confcommercio Imprese per l’Italia. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi nel corso dell’assemblea, che ha eletto con acclamazione Matteo Musacci nuovo presidente nazionale. Nella stessa seduta è stato nominato il nuovo Consiglio direttivo nazionale. “Sono orgogliosa di rappresentare con questo incarico i giovani imprenditori bergamaschi per la prima volta a livello nazionale– commenta Cristina Pontiggia– . È un’occasione importante per valorizzare ulteriormente il ruolo che le imprese con titolare under 42 rivestono e creare occasioni di scambio e network con i colleghi nazionali”. Cristina Pontiggia, 38 anni, è imprenditrice nel settore alberghiero (Airport Hotel, Bagnatica), dopo un’esperienza nella consulenza aziendale post laurea in Economia e commercio con master in marketing all’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Fanno parte del consiglio nazionale: Clara Acerbi, Giara Amato, Emanuel Baldo, Nicola Biscaglia, Elena Bordin, Daniele Botti, Chiara Canzoneri, Michele Casadei, Andrea Colzani (past president), Carlo Giorgio Comino, Paolo De Nadai, Giampiero Di Biase, Davide Garufi, Filippo Gruni, Sabrina Lisbona, Pietro Maria Maddaluno, Paco Mengozzi, Eugenio Miccone, Lorenzo Nuti, Simone Paroni, Fabio Passon, Rosario Pendolino, Stefano Piccolo, Corrado Rossi, Giuseppe Russi, Dario Scalia, Fabio Serafini, Michele Sgaramella, Alessandro Villa e Gloria Maria Zurlo.