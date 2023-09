Moscato di Scanzo, attesa per la 15a edizione della Festa dal 7 al 10 settembre

Eventi, concerti e spettacoli oltre alle irrinunciabili degustazioni e al palio tradizionale con pigiatura dell’uva

Grande attesa per la Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. La 15^ edizione dell’iniziativa si terrà da giovedì 7 a domenica settembre 10 a Scanzorosciate. Quattro giorni ricchi di sapori, arte, cultura, folclore, laboratori e musica per scoprire il pregiato Moscato di Scanzo, rinomato passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, una delle DOCG più piccole d’Italia e l’unica della Bergamasca. Un suggestivo percorso nell’affascinante borgo storico di Rosciate vi accompagnerà alla scoperta dei sapori d’eccellenza di Scanzorosciate e dei produttori associati

alla Strada del Moscato di Scanzo, che proporranno in degustazione il proprio passito e altri vini, e poi miele, olio, formaggi, confetture, gelato e prodotti da forno, tutti provenienti dalle colline scanzesi.

Carattere distintivo della manifestazione sarà come ogni anno l’abbinamento del Moscato di Scanzo, eccellenza del territorio, ad altre importanti eccellenze provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport, della cultura e dell’enogastronomia.

SPETTACOLI E MUSICA

Il giorno di apertura, giovedì 7 settembre, si parte in Piazza Alberico da Rosciate con il concerto di Raffa Band, tributo all’icona della musica italiana Raffaella Carrà. Venerdì 8, vi aspetta un incredibile viaggio musicale nei Festivalbar anni ’80 insieme ai Radio80. Lucio Battisti tornerà nella cornice dello storico borgo di Rosciate sabato 9, insieme a I 2 Mondi accompagnati dall’Italian Academy Orchestra. Domenica 10 appuntamento insieme ai burattini della Fondazione Ravasio che propongono “Arlecchino coto e stracoto d’amore” all’interno della rassegna “Borghi & Burattini”. La sera, grande appuntamento con Canzonissima, lo spettaccolo di Riki Cellini, un omaggio alla memoria, a quell’immaginario pop in cui siamo stati immersi per anni e che, ancora, torna a ondate col solo intento di farci ballare, di regalarci una spensieratezza carica di ricordi.

Il tradizionale binomio tra vino d’eccellenza e musica di qualità continua: per tutta la durata della Festa, le vie del borgo saranno animate dalla musica brasiliana del Duo Brasile: Riccardo Janotto + Fede Duende in Piazza degli Orti, presso la Wine & Food Lounge ci faranno ballare i DJ set di Reverso, mentre DJ Vito e Jodeejay ci accompagneranno nell’Area Scuole.

Importante la programmazione prevista sul palco di Elettrocanali Beach Village: musica latino-americana, Lauradue con il tributo a laura Pausini, i Popcorn e Vascombriccola con il rock di Vasco Rossi.

LABORATORI e DEGUSTAZIONI

Particolarmente ricco sarà quest’anno il calendario delle iniziative collaterali, con un vasto programma di laboratori di degustazione, organizzati dal Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo, in cui sarà possibile scoprire le caleidoscopiche sfumature del pregiato passito. Si parte giovedì sera con “La Verticale”, dove insieme al miglior sommelier di Lombardia AIS 2023 degusterete diverse annate di Moscato di Scanzo.

Venerdì, in collaborazione con il Consorzio per la Tutela Strachitunt Valtaleggio e la delegazione ONAF di Bergamo, va in scena “Moscato di Scanzo e Strachitunt le eccellenze bergamasche si uniscono”, un’imperdibile occasione per assaporare 3 etichette di Moscato di Scanzo in abbinamento a Strachitunt DOP, Taleggio DOP e Stracchino all’antica delle valli orobiche. Grande appuntamento con l’evento istituzionale sabato 9 settembre presso il teatro di Rosciate: “Il Moscato di Scanzo incontra il cioccolato”. Si conclude con il Laboratorio del Gusto di Slow Food domenica alle 18:00 con l’inconsueto abbinamento tra Moscato di Scanzo e 3 salami.

Per degustare al meglio il Moscato di Scanzo, la grande novità dell’anno è l’apertura dell’Enoteca, uno spazio presso l’area Scuole dove sarà possibile assaggiare tutte le etichette di Moscato di Scanzo presenti alla Festa.

MOSCATO, ARTE E CULTURA

Un sabato ricco di attività vi aspetta insieme a Sotto Alt(r)a Quota con i laboratori destinati ai ragazzi a partire dai 10 anni, ai giovani e alle famiglie che riguarderanno gioielli in corda, stampa da riviste con Gelli plate e creazione di patch e spille.

In occasione dell’evento istituzionale di sabato, verranno presentate le opere bergamasche create da Laura Renna per la Via della Sorelle. Sarà possibile ammirarle anche domenica presso la Sala Galizzi dell’Oratorio di Rosciate; le opere successivamente verranno posizionate in quattro comuni di Terre del Vescovado, tra cui Scanzorosciate.

LA FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO È ANCHE SPORT

La mattina di domenica 10 doppio appuntamento con lo sport con l’ottava edizione della “Moscato di Scanzo Trail”, la gara di corsa organizzata dal GAP Scanzorosciate. 21 km di pista tra colline, vigne e cantine di Scanzorosciate alla scoperta di paesaggi mozzafiato. Una competizione unica che immergerà i partecipanti nella storia del Moscato di Scanzo alla scoperta di questo esclusivo vitigno. Sempre la mattina di domenica 8 settembre verrà proposta la Kids Run, una corsa non competitiva per bambini tra i 6 e i 12 anni, che si sviluppa su un percorso di circa 1 km, consentendo anche ai piccoli di assaporare il piacere di correre in una delle aziende della Strada del Moscato.

Da venerdì a domenica si terrà il Bper Italia Tour – Beach Volley, un evento nazionale presso Elettrocanali Beach Village che vedrà gareggiare 60 coppie maschili e femminili di rilievo nazionale.

Torna anche per quest’edizione il torneo di calcio femminile “Le Rose del Moscato” che vedrà, domenica 24 settembre, scendere in campo nove squadre under 17.

INIZIATIVE PER I PIÙ PICCOLI

Tutti i giorni il divertimento è assicurato con i gonfiabili in Piazza della Costituzione. Sabato 9 e domenica 10, presso l’oratorio di Rosciate scende in mostra “Il mestiere del maniscalco” con

possibilità di giro sui pony. Imperdibile appuntamento per i più piccoli: sabato, dalle 17 alle 18, laboratori gratuiti davanti alla Biblioteca per bambini fino a tre anni a cura delle educatrici del nido comunale “Il giardino dei bimbi”. Insieme al Gruppo Astromaniaci un sabato di “Moscato dotto le Stelle”: nel pomeriggio osservazione del Sole, mentre dopo il tramonto osservazione della Luna e del profondo cielo al Parco del Sole.

Domenica il laboratorio gratuito “Coloriamo con l’uva” condotto da Beatrice Crotti presso la Biblioteca. Non ultimo, il Mosgatto tornerà a passeggiare nelle vie del borgo per accogliere con la sua simpatia grandi e piccini.

RISTORO E STREET FOOD DI ALTA QUALITÀ

Novità anche per quanto riguarda le possibilità di ristoro: per i visitatori della Festa del Moscato quest’anno il ristoro principale, con piatti tradizionali e grigliate, si sposta in Piazza Unità d’Italia, affiancato da altri 5 Punti Food: il Ristoro km0 con piatti e prelibatezze del nostro territorio, dove sarà possibile fare spuntini e pasti veloci a cura di alcuni ristoratori scanzesi; il Ristoro del Borgo, il Ristoro degli Orti, la Wine & Food Lounge e il Ristoro Area Scuole.

I CONCORSI DELLA FESTA

Il Comune di Scanzorosciate e l’associazione “Strada del Moscato di Scanzo”, insieme all’associazione Sotto Alt(r)a Quota, hanno pensato di tornare con il concorso di illustrazione denominato “MoscaT- shirt”.

Un’occasione per tutti i creativi di realizzare un’immagine originale, basandosi sul claim della 15^ Festa del Moscato: “Degustare Cultura”. Il concorso di quest’anno, ha visto la partecipazione di una trentina di autori.

La giuria, dopo attenta analisi dei lavori pervenuti ha deciso di assegnare il primo premio all’illustrazione proposta da Federica Robustellini. Le magliette verranno presentate e proposte al pubblico durante la Festa del Moscato, un’occasione di ampia diffusione e visibilità per l’opera vincitrice del concorso.

Inoltre, la Festa del Moscato di Scanzo chiama all’appello tutti i cittadini e i commercianti di Scanzorosciate per rendere ancora più bello il paese durante i giorni della Festa con il “Concorso addobbi: case e vetrine”. Le premiazioni di tutti i concorsi si terranno domenica 10 settembre alle 22.00 presso il palco principale di piazza Alberico.

FOLKLORE E GIOCHI DI UNA VOLTA

Sabato 9, appuntamento con il Palio del Moscato di Scanzo, la sfilata dei bambini delle contrade che terminerà con la gara di pigiatura dell’uva. A seguire, la sfida continua tra i sindaci bergamaschi. La domenica della Festa sarà come sempre all’insegna del folclore bergamasco con la presentazione del libro “Piante e animali del mondo contadino bergamasco” di Giampiero Valoti, “I Giochi di ieri, per oggi e domani” insieme all’associazione Dindoca e lo spettacolo con canti e musiche della tradizione bergamasca di Rataplam.

CAMMINATE GUIDATE

Oltre alle iniziative che si svolgeranno nei quattro giorni della Festa, all’interno del borgo storico, non mancherà neanche quest’anno l’atteso appuntamento con le camminate guidate lungo gli itinerari della Strada del Moscato, in programma per domenica 17 e 24 settembre e domenica 1 ottobre. Le esperte guide del territorio accompagneranno i visitatori tra borghi, chiese, vigne e aziende agricole alla scoperta del suggestivo territorio di Scanzorosciate e dei luoghi del Moscato, con visita e degustazione presso un’azienda.

IL SETTEMBRE DEL MOSCATO DI SCANZO

Ma le occasioni per gustare il pregiato passito non si limitano alla Festa.

Dopo il successo degli scorsi anni, infatti, la Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi ha messo a punto un ricco calendario con tantissime iniziative all’insegna della scoperta del patrimonio enogastronomico, naturale e artistico di Scanzorosciate anche negli altri fine settimana settembrini.

Il primo, il terzo e il quarto weekend di settembre i produttori di Scanzorosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo un viaggio alla scoperta dei sapori d’eccellenza del territorio. Un’occasione per entrare in contatto con la conoscenza e il sapere degli artigiani del gusto e scoprire i luoghi e i segreti della produzione di prodotti di qualità.

Un ricco calendario di aperture che permetterà di entrare nel cuore dell’eccellenza enogastronomica di godere dei prodotti in degustazione.

Ogni fine settimana, ristoranti e agriturismi di Scanzorosciate proporranno menù creati ad hoc per l’occasione con il pregiato passito come protagonista. Dall’aperitivo al dolce, passando per pizze, primi e secondi, il Moscato di Scanzo sarà l’ingrediente principale di prelibate ricette.