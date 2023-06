Note d’estate, musica, spettacoli e isole del gusto sabato 17 giugno a Curno

Torna l’evento organizzato dall’Associazione Botteghe di Curno e Did dei Colli e del Brembo

Anche quest’anno l’Associazione Botteghe di Curno e il Comune di Curno, in collaborazione con il DID, Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo, organizza NOTE D’ESTATE. In programma sabato 17 giugno dalle ore 18 a mezzanotte, una ricca serata all’insegna del divertimento, del buon cibo e delle numerose proposte del Territorio.

Protagonisti della serata sono i Commercianti del Territorio che vivacizzeranno le strade con le loro vetrine colorate e con gli stand espositivi che proporranno diverse offerte e servizi speciali dedicati allo shopping e alla consulenza: dall’abbigliamento, ai centri estetici, dalle cartolerie, ai negozi di generi alimentari, dalle gelaterie alle pizzerie tutti i negozi della nostra quotidianità saranno figure centrali della serata presentando le novità in vista dell’estate.

La serata sarà animata da quattro postazioni dislocate lungo tutto il paese, dedicate all’intrattenimento musicale che andrà incontro a tutti i gusti.

In Piazza Papa Giovanni XXIII davanti alla Chiesa Parrocchiale alle ore 20,00 il Pagliaccio Wachoo Wachoo intratterrà i bambini, ma anche gli adulti, con scherzi, giochi e tanti trucchi. Seguirà il gruppo Le Bon Bon che proporrà una coinvolgente scaletta di musica anni ’60, ‘70, ’80 a partire dalle ore 21,30.

Protagonista in Piazza Papa Giovanni XXIII davanti al Comune sarà invece Miss Braga e Bibi Babol dalle ore 20,00 con uno spettacolo dal titolo All-Night-Long. A seguire il gruppo Monster Country Group che alle ore 20,30 trascinerà il pubblico in balli country con allegre dimostrazioni di queste danze in formazione dove i danzatori si muoveranno in perfetta sincronia incantando il pubblico con la loro maestria.

I ballerini della Dance Project School saranno invece i protagonisti di balli latino americani che intratterranno e faranno muovere il pubblico sulle note calde e sensuali dei loro balli nella postazione di Via Sant’Agata.

Un DJ set infine, farà da colonna sonora alla serata di chi ama questo tipo di musica e che potrà così ballare sui ritmi cadenzati proposti dal dj nello spazio di Largo Vittoria.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai bambini, con uno spazio dedicato a loro, ricco di giochi gonfiabili e attività di laboratorio che li potranno intrattenere con allegria e divertimento.

Tra le tante iniziative ci sarà anche una speciale sfilata organizzata dai Commercianti del Territorio.

Non mancherà la parte dedicata al cibo, che vedrà la partecipazione attiva del comparto enogastronomico del paese. I diversi locali infatti, all’esterno delle loro attività, proporranno diverse prelibatezze: bar che prepareranno cocktail dissetanti per tutti i gusti, pizzerie che studieranno per l’occasione pizze speciali, ristoranti che proporranno prodotti tipici del territorio ma non solo, pasticcerie e gelaterie che realizzeranno dolci e dessert, oltre a gelati e frutta per l’avvio di un’estate golosa e piena di allegria.

L’offerta di questa ricca serata si completerà con la presenza di spazi dedicati all’esposizione di artigiani e hobbisti che presenteranno i loro lavori frutto di grande fantasia e manualità.

Una serata sotto le stelle, dedicata ad adulti, famiglie, ragazzi e bambini che, accompagnati dal suono della musica, tra negozi, attività e buon cibo, potranno passeggiare e godersi la bellissima cornice del centro di Curno.

www.botteghedicurno.it

distrettocommercio.collibrembo@comune.curno.bg.it