Noleggio a lungo termine, i vantaggi della nuova convenzione con AyvensUna scelta su misura delle micro e piccole imprese, con una risposta rapida alle nuove esigenze di mobilità

Il noleggio a lungo termine di auto e veicoli commerciali rappresenta oggi una risposta concreta alle esigenze di mobilità delle aziende del territorio, perché offre controllo dei costi e solleva le imprese dagli oneri gestionali che tradizionalmente accompagnano la proprietà di un veicolo. Lasciando così risorse e tempo a tutto beneficio del core business.

Il 2025 si sta confermando come un anno di consolidamento per il settore del noleggio a lungo termine. Sia per le grandi imprese che per le pmi e i professionisti è oggi più che mai indispensabile affidarsi ad operatori specializzati, anche per quanto riguarda la gestione del parco auto aziendale. E’ per questo che la scelta di molte realtà imprenditoriali è quella di affidarsi a grandi società come come Ayvens, uno dei leader globali nei servizi di noleggio a lungo termine, presente in 42 paesi, con oltre 14.000 dipendenti, 3,2 milioni di veicoli e una delle più grandi flotte al mondo di veicoli elettrici multibrand.

Ayvens affianca i fleet manager e i decisori all’interno delle aziende che devono gestire un parco auto, con un percorso di consulenza mirata e con metodologie di analisi della flotta come il (Total Cost of Ownership) TCO, le statistiche di monitoraggio della flotta e altre informazioni utili ad individuare con precisione le migliori soluzioni su misura per il cliente.

Ma anche per i professionisti e le ditte individuali il noleggio è un alleato strategico, perchè permette di pianificare i costi ottimizzando così la gestione finanziaria dell’azienda. La gestione di un canone mensile di noleggio, infatti, a differenza dell’investimento per un acquisto, permette di non immobilizzare capitali, così da non sottrarre risorse preziose al proprio core business.

L’offerta di Ayvens si articola in diverse soluzioni, dal noleggio a lungo termine di auto nuove, al programma “Second Life” che prevede il noleggio di veicoli usati a condizioni più vantaggiose rispetto al noleggio del nuovo, fino a formule flessibili come Ayvens Flex, ideale per esigenze di mobilità temporanea.

Inoltre, grazie alle formule di Ayvens dedicate ai veicoli Full Electric e Plug-In Hybrid, privati e aziende possono passare alla mobilità a basse emissioni senza preoccuparsi di svalutazione, manutenzione delle batterie o infrastrutture di ricarica, grazie alle soluzioni Ayvens pensate per supportare la transizione energetica.

Ayvens non dimentica infine il mondo delle imprese che lavorano con i veicoli commerciali. Il servizio di noleggio LCV (Light Commercial Vehicles) offre una gamma di veicoli pensata per adattarsi alle più diverse attività, con configurazioni personalizzate.

I soci Confommercio Bergamo possono beneficiare di condizioni particolarmente vantaggiose dedicate: qui alcuni esempi.

E per scoprire tutte le offerte di noleggio a lungo termine, ecco qui alcune proposte

Il gruppo Ayvens a livello globale nasce dall’unione di due colossi del settore, i gruppi ALD Automotive e LeasePlan, ed è uno dei leader globali nei servizi di noleggio a lungo termine e gestione flotte. Con oltre 14.000 dipendenti in 42 paesi, 3,2 milioni di veicoli e una delle più grandi flotte di veicoli elettrici multimarca, Ayvens rappresenta un punto di riferimento globale capace di accompagnare clienti privati, professionisti e grandi aziende in un percorso di mobilità sempre più al passo con i tempi. Sul mercato italiano è parte del gruppo Ayvens la società ALD Automotive Italia che opera con il brand Ayvens e si pone come interlocutore per grandi aziende, Piccole Medie Imprese, professionisti e privati.

* Pagina in collaborazione con Ayvens Italia