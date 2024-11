Mondiali Enduro 2025, Bergamo si prepara all’accoglienza

Siglato dall’associazione un accordo con l’organizzatore della FIM International Six Days e con Brembo Viaggi per gestire sportivi e appassionati ad agosto Confcommercio Bergamo è a fianco di Moto Club Bergamo e Brembo Viaggi per accogliere al meglio piloti, team e appassionati di Enduro, in vista della 99esima edizione del prestigioso evento mondiale “FIM International Six Days”, che la nostra città ospiterà dal 24 al 29 agosto. La Sei giorni sbarcherà in terra orobica, dopo le edizioni ospitate a San Pellegrino Terme nel 1968 e nel 1986.

Un appuntamento importante che trasformerà la nostra città nella capitale internazionale delle gare di regolarità: sono attesi oltre 600 piloti da tutto il mondo e tecnici e team a supporto provenienti da oltre 30 nazioni, che soggiorneranno a Bergamo per circa due settimane, oltre a migliaia appassionati nei giorni delle gare. Per garantire la migliore accoglienza possibile, il Moto Club Bergamo ha scelto di collaborare con Confcommercio Bergamo, maggiore associazione di rappresentanza delle strutture ricettive del territorio. L’associazione, in collaborazione con Brembo Viaggi, ha messo a punto un sistema efficiente e sicuro per la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti. La partecipazione è aperta a tutte le strutture ricettive della provincia, sia alberghiere che extralberghiere, ognuna con le proprie tariffe ma con condizioni di prenotazione e pagamento uniformi. Un’opportunità per contribuire all’accoglienza di un evento che porterà Bergamo sotto i riflettori internazionali, capitale dell’Enduro mondiale. “È un’occasione importante per il territorio per mostrare ancora una volta la sua ospitalità, accoglienza e organizzazione – sottolinea Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo– . Un appuntamento importante che trasformerà la nostra città nella capitale internazionale delle gare di regolarità, ben oltre i sei giorni delle gare. Per garantire la migliore accoglienza possibile e assicurare una gestione ottimale delle prenotazioni, abbiamo al nostro fianco Brembo Viaggi, nostro partner già in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 e Alba, Bergamo, Parma città creative Unesco per la Gastronomia”. “Una bella occasione per tutta la Grande Bergamo in un periodo normalmente tranquillo rispetto agli altri mesi dell’anno, specialmente in città – commenta Alessandro Capozzi, presidente Federalberghi Bergamo-. L’evento coinvolgerà tutto il sistema dell’accoglienza e dell’ospitalità, dai bar ai ristoranti, dagli hotel ai negozi. Ci aspettiamo un buon numero di tifosi e appassionati oltre ai piloti, che ci impegniamo ad accogliere nel migliore dei modi”. A nome del Moto Club Bergamo, il presidente Giuliano Piccinini dichiara: “Il Moto Club Bergamo è onorato di essere stato selezionato dalla FIM per organizzare la Sei Giorni di Enduro 2025. Ospitare la 99esima edizione dell’Isde è per noi del Moto Club Bergamo motivo di grandissimo orgoglio e responsabilità nello stesso tempo. E questo non solo per la tradizione sportiva che da sempre costituisce un elemento distintivo del nostro territorio dove le due ruote sono la passione indiscussa di migliaia di appassionati, ma anche per la possibilità di far conoscere ed apprezzare Bergamo e quanto di bello può offrire. Isde per la Bergamasca ha rappresentato, nelle due edizioni tenutesi a San Pellegrino nel 1968 e nel 1986 un appuntamento formidabile di promozione e di veicolazione in chiave internazionale. La partecipazione di 600 piloti di trenta nazionalità sarà motivo di attrazione che vedrà la presenza di migliaia di appassionati. Un palcoscenico incredibile. Sarà sicuramente un’impresa impegnativa sotto tutti i punti di vista, ma ci metteremo tutta la nostra passione. La macchina organizzativa si è già messa in moto per garantire la miglior riuscita ad un evento che ritorna dopo 38 anni. Sarà una festa per tutti”.

Brembo Viaggi S.R.L., tour operator partner ufficiale per il 6Days Italia 2025, si occuperà non solo della gestione delle prenotazioni alberghiere per piloti, meccanici e dirigenti provenienti da tutto il mondo, ma di offrire anche pacchetti e itinerari speciali per esplorare le caratteristiche uniche del territorio bergamasco. L’obiettivo è quello di valorizzare Bergamo e la sua provincia, mostrando a tutti i partecipanti la ricchezza di un patrimonio culturale, naturale e gastronomico d’eccezione.

L’evento internazionale, che si terrà dal 24 al 29 agosto 2025 presso la Fiera di Bergamo, dove sarà allestito il paddock, e su tutto il territorio bergamasco, porterà in città un vasto pubblico di turisti e appassionati, sia dall’Italia che dall’estero. Per il mese di agosto, tradizionalmente considerato di bassa stagione, questa rappresenta un’opportunità unica per dare visibilità a Bergamo e al territorio, con un impatto positivo per l’intero tessuto economico locale. Fabio Gotti, business developer e socio di Brembo Viaggi, guida il progetto affiancato da un team esperto: Michela Zanoni, responsabile booking, Giulia Bergamelli, specialista nei pacchetti turistici e nelle esperienze, e Mauro Gotti, socio e business travel manager. “Per noi è una sfida e un’occasione di grande rilievo– afferma Fabio Gotti– un investimento che sicuramente darà i suoi frutti e contribuirà al successo dell’evento insieme a Moto Club Bergamo, al coordinamento con Confcommercio e alle partnership con le strutture locali”.