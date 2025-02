Libri per sognare, primo appuntamento con Nadia Terranova autrice di Scintilla

Al via gli incontri online con gli autori di Libri per sognare 2025 in programma da febbraio ad aprile

Mercoledì 5 febbraio si aprono gli incontri (online) di Libri per sognare 2025 con gli autori dei cinque titoli di letteratura per ragazzi selezionati dai librai e cartolibrai Confcommercio Bergamo. Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio a metà aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione per i 2mila ragazzi che partecipano al progetto, giunto alla nona edizione, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. Libri per Sognare interessa quest’anno nel suo complesso 41 istituti scolastici (di cui 1 fuori provincia, a Caravate – Varese), 103 classi e 2010 studenti. Cinque i titoli di letteratura contemporanea selezionati dai librai, con altrettanti autori, oltre agli illustratori: testi ricchi di spunti e suggestioni che affrontano temi e valori universali, dall’amicizia alla libertà, dall’amore all’ecologia, in mezzo ai grandi avvenimenti storici. I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi e quant’altro) e recensioni che saranno raccolte- dalla seconda metà del mese di aprile 2025 – sul portale www.libripersognare.it; verrà inoltre espressa la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione.

“Gli incontri, in modalità online per facilitare la partecipazione, riducendo anche i costi legati agli spostamenti degli studenti e la loro organizzazione, rappresentano un momento sempre atteso dai ragazzi- commenta Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo e vicepresidente dell’associazione- L’incontro e il confronto con gli autori e illustratori dei libri in concorso offrono uno stimolo in più per i giovani lettori, che possono porre le loro domande o togliersi qualche curiosità dialogando direttamente con chi ha scritto le pagine preferite, oltre a trarre ispirazione per la stesura delle recensioni e l’ideazione di altri elaborati artistici. La partecipazione è sempre molto sentita, con anche 700 studenti in collegamento”.

Il primo appuntamento, mercoledì 5 febbraio e giovedì 6 febbraio alle ore 9, è con Nadia Terranova, autrice – nata a Messina nel 1978, romana d’adozione- di libri tradotti in tutto il mondo, tra cui Addio fantasmi (Einaudi, finalista al Premio Strega 2019). Fresco di stampa (in distribuzione dal 14 gennaio 2025) Quello che so di te (Guanda, 2025). Nadia Terranova partecipa a Libri per Sognare 2025 con Scintilla (Edizione Mondadori, 2024), illustrato da Mariachiara Di Giorgio. L’incontro è moderato e introdotto da Riccardo Oprandi della Libreria Mondadori di Lovere. Scintilla è l’ultimo di una serie di libri per ragazzi di Nadia Terranova, che ha scritto, tra gli altri: Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012), Casca il mondo (Mondadori, 2016), Omero è stato qui (Bompiani, 2019), Aladino (Orecchio Acerbo, 2020) e Il segreto (Mondadori, 2021), Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia 2022 e Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022.

La trama del libro

Scintilla Edizione Mondadori 2024

In una casa ai bordi di una città mitica, circondata da un giardino dove lo scirocco scompiglia i fiori di oleandro e le chiome degli agrumi, c’è un antico camino. E lì, fermo davanti a quel camino spento, c’è Antonio, un bambino in attesa del ritorno della madre, partita per proteggere il suo amore più grande: la Natura minacciata dagli uomini. Mentre aspetta, scende dalla cappa una bambina misteriosa, con i capelli rossi come un piccolo fuoco e il viso pieno come la luna. È Scintilla. Da quel momento, se i pomeriggi afosi Antonio li trascorre con il padre capace di leggere il cielo, la zia dagli occhi viola come Liz Taylor e il nuovo cugino con una storia amara alle spalle, le notti piene di stelle diventano il segreto teatro d’incontro tra lui e la bambina di fuoco. Tra giochi e risate, “Scintiduzza” accenderà nel cuore di Antonio scintille di felicità, mostrandogli quello che nessun bambino può vedere ma tutti giocano a immaginare: un pezzettino di futuro.

Tutti gli appuntamenti in calendario

Gli incontri proseguono lunedì 10 febbraio, ore 9, con Sofia Anna Gallo, autrice di Fuga nella neve (Salani editore, 2024), con introduzione di Daniela Scotti de La libreria del Lago di Sarnico (l’autrice sarà presente anche lunedì 10 marzo, ore 10 e Lunedì 7 aprile, ore 11; quest’ultimo incontro sarà introdotto e moderato da Matteo Bianchi della Libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo. Mercoledì 12 febbraio, ore 9, Simona Binni presenta Dammi la mano (Edizioni Tunuè, 2024)- L’incontro- con due altre date: 12 marzo, ore 10 e 15 aprile, ore 11- è introdotto e moderato da Massimiliano Zazzi della Libreria Comix Revolution Bergamo. Martedì 18 febbraio, ore 9, Milvia Vincenzini presenta L’isola della libertà (Edizione Sinnos, 2023). L’incontro- con due altre date: 27 marzo, ore 10 e 11 aprile, ore 11- è introdotto e moderato da Roberta Ferrari della libreria Il Libraccio di Curno. Lunedì 24 febbraio, ore 9, Fabrizio Altieri presenta Mio nonno è un domatore di leoni (Edizioni Il battello a vapore, 2024). L’incontro- con altre due date in agenda: 17 marzo, ore 10 e 4 aprile, ore 11- è introdotto e moderato da Matteo Bianchi della Libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo.