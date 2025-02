Campagna di Natale, oltre 73mila euro per progetti solidali nel mondo e nel territorio

Premiati anche le scuole e gli oratori che hanno partecipato al concorso, inviando 25mila cartoline

Sfiora i 73mila 500 euro (73.490) il contributo raccolto in occasione della 21esima edizione dell’iniziativa di Natale, promossa da Centro Missionario Diocesano, Confcommercio Bergamo e Websolidale onlus. Saranno destinati ai progetti di pace e ad altre iniziative sociali. A ciò si aggiunge il Premio Papa Giovanni che è stato assegnato in occasione del concerto di Natale dei Reale Musica, seguito da 500 spettatori in presenza e 430 in streaming, a tre vescovi bergamaschi. Il premio è stato assegnato Sua Beatitudine Monsignor Pierbattista Pizzaballa, Sua Eccellenza Monsignor Natale Paganelli, Sua Eccellenza Monsignor Eugenio Coter, che in modi diversi hanno promosso e stanno promuovendo percorsi di riconciliazione con l’uomo e con il creato nel mondo. Quest’anno la Campagna sostienedue progetti nel mondo e uno sul territorio. In Colombia per la Diocesi di Florencia per favorire la prevenzione delle giovani generazioni rispetto al rischio alto di devianze sociali dovute al miraggio di facili guadagni; in Terra Santa per affiancare le Missionarie Comboniane che si fanno prossime delle comunità beduine che vivono nel deserto di Giuda, in territorio palestinese. Sul territorio sostiene il progetto de la Péta a Costa Serina per promuovere e sostenere percorsi finalizzati alla riscoperta di cammini di riconciliazione con se stessi, la natura e il creato.

Il concorso artistico per scuole e oratori e le cartoline solidali hanno rappresentato anche quest’anno uno strumento prezioso per sensibilizzare, raccogliere fondi e, soprattutto, inviare gli auguri di Natale. Hanno aderito 45 istituti scolastici, per un totale di 253 classi per un totale di 2965 alunni. Complessivamente sono state inviate 25mila cartoline per un valore di 25mila euro a sostegno dei progetti.

Sono stati assegnati i premi a istituti scolastici di primo e secondo grado, oltre a tre oratori del territorio (Boltiere, Bracca- classe I media – e Monterosso).

Premiati per le scuole dell’infanzia: la scuola “Clara Maffei” di Clusone (I classificata), la scuola “Maria Immacolata” di Viadanica (II classificata), la scuola “Madre Teresa di Calcutta” di Cavernago (III classificata). Per il gruppo delle scuole primarie: 3A e 4A Primaria di Gandino (I classificata), la scuola di Adrara San Martino(II classificata),la scuola primaria di Casazza (III classificata). Tra le scuole secondarie inferiori 2A scuola “S. Giuseppe” di Valbrembo (I classificata), 2B scuola “S. Giuseppe” di Valbrembo (II classificata), 2A Scuola S. Anna di Albino (III classificata). Le scuole secondarie superiori: Scuola “Falcone” di Bergamo (I classificata), Scuola “Lussana” di Bergamo (II classificata), 5A della scuola “Serafino Riva” di Sarnico (III classificata).

Le iniziative per la raccolta fondi

Il kit in vendita che ha accompagnato l’intero progetto – un vassoio svuota tasche con 2 confezioni di marmellata preparate in Cambogia da una cooperativa di giovani disabili- è stato acquistato e distribuito in 350 pezzi, a sostegno in parte dei progetti di solidarietà. A ciò si somma il Concerto affidato ai “Reale Musica” che è stato anche quest’anno una preziosa occasione per il Vescovo per porgere a tutti i missionari bergamaschi gli auguri di Buon Natale. L’iniziativa di “Santa Lucia sul Sentierone” pensata e realizzata con l’Ufficio degli Oratori, l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio del Primo Annuncio ha permesso l’ incontro di tante famiglie per la consegna della letterina a Santa Lucia nella chiesa dedicata alla Santa in Via XX Settembre e donazioni. Grazie all’adesione FIMAA (Federazione Italiana Agenti d’Affari in Mediazione) Confcommercio Bergamo, con la presentazione e raccolta fondi nell’ambito del convegno annuale all’Accademia Carrara, sono stati supportati i progetti.