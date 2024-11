La Gastronomia Le Delizie di Osio Sopra tra le insegne indipendenti più innovative d’Italia

Il KebaBg di Omar Mottini conquista con il suo stile inconfondibileLa Gastronomia Le Delizie di Osio Sopra, con il KebaBg di Omar Mottini, è tra le insegne indipendenti più innovative d’Italia. È stata infatti premiata, con altre quattro insegne indipendenti nazionali, nella categoria “negozi indipendenti” Innova Retail Awards 2024-2025, il premio organizzato da Kiki Lab in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia e altre associazioni ed enti. L’obiettivo è dare visibilità ai migliori progetti imprenditoriali nazionali e internazionali, promuovendo l’innovazione come stimolo per la crescita e il miglioramento continuo dell’offerta al cliente in tutti i luoghi del commercio. L’insegna, forte di una tradizione nel commercio avviata nel 1958 dalla nonna Caterina Cassotti, tramandata poi alla figlia Giovanna Dalmaggioni, non si è lasciata sfuggire l’innovazione portata dal nipote Omar Mottini, con la rivisitazione, a partire dal 2015, del famoso panino turco in chiave perfettamente orobica. La ricetta si mantiene fedele a quella mediorientale per quanto riguarda verdure e salse, mentre roast beef di manzo, pancetta e pasta di salame costituiscono il goloso ripieno, per un panino dal gusto inconfondibile. “E’un ottimo risultati, quasi insperato, per me quello di essere nel novero dei cinque migliori negozi indipendenti italiani– commenta Omar Mottini, che è anche consigliere del Gruppo Gastronomi Salumieri Confcommercio Bergamo-. È il premio a 65 anni di passione, tenacia e lungimiranza portata avanti dalla nostra famiglia”.

I finalisti tra le insegne indipendenti

Bassano Clubhouse – Bassano Clubhouse

Concept dedicato agli appassionati di ciclismo: negozio di alta gamma, con un visual da boutique del lusso, caffetteria e anche servizi come docce e possibilità di vedere insieme le corse ciclistiche.

Bottega della Carne – Rosso27

Preparazioni delle più classiche delle preparazioni piemontesi a base di carne, in confezione di vetro sotto vuoto, per una lunga durata, e anche in monoporzione per soddisfare i single e le nuove esigenze personalizzate di alimentazione familiare.

Control Fitness – Control Fitness

Progetto che fonde il coworking con la palestra, unendo così due aspetti fondamentali della vita moderna: il lavoro e il benessere fisico.

Dalmaggioni Giovanna – KebaBG l’unico kebab bergamasco

Gastronomia aperta nel 1958 (negozio storico Regione Lombardia) che da frutta e verdura e edicola si evolve prima in gastronomia e poi si inventa il KebaBG, l’unico kebab bergamasco di qualità in versione street food.

Pan&Quotidiano – Pan&Quotidiano

Trasformazione di un’edicola storica in un progetto culturale di rigenerazione urbana incentrato sul servizio e sulla valorizzazione del territori.

A questo link tutte le insegne Innova Retail Awards 2024-2025 https://innovaretailaward.it/finalisti-2024/