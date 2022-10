Il maestro pasticciere Paolo Riva prende per la gola Maria Grazia Cucinotta

La troupe de “L’ingrediente perfetto” di La7 condotto dall’attrice siciliana entra nella premiata pasticceria di Treviglio

La troupe televisiva di La7 entra, domani (27 ottobre 2022), nella pasticceria trevigliese Paolo Riva, per scovare «L’ingrediente perfetto». Questo è il titolo del programma settimanale di cucina condotto da Maria Grazia Cucinotta, in onda tutte le domeniche, alle 10.10, su La7. Per la capacità di promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane, la trasmissione ha conquistato, quest’anno, il Premio Moige nella sezione «Intrattenimento, cultura e informazione» per essere «un programma di cucina senza chef ma con Maria Grazia Cucinotta nei panni della mamma di famiglia alle prese con delle ricette semplici e facili da replicare e in grado di esaltare tantissimi prodotti di qualità dell’agroalimentare italiano presentati direttamente dalle aziende produttrici attraverso interviste e servizi». L’attrice siciliana del piccolo e grande schermo, indimenticabile protagonista del film «Il postino» con Massimo Troisi, in ogni puntata, racconta, dalla sua cucina, sulle rive del Tevere, come un’attenta preparazione e la scelta degli ingredienti perfetti possano portare alla creazione di piatti gustosi e naturalmente sani. L’attrice, che sta girando in Basilicata «Il meglio di te», di Fabrizio Marica Cortese, ama cucinare. I suoi piatti forti sono la parmigiana e la pasta alla norma. In ogni puntata del programma sono presentati quattro ingredienti perfetti, raccontati direttamente dai produttori locali. Paolo Riva, in particolare, svelerà tutti i segreti del cioccolato e del panettone artigianale. Fondamentali i suggerimenti di Gianluca Mech, esperto di alimentazione naturale, che nella rubrica «la ricetta light», in questa nuova edizione, oltre ai dolci, propone anche ricette salate tra primi e secondi per un menù all’insegna della leggerezza. Le riprese nel locale trevigliese si svolgeranno domani pomeriggio, dalle 14. Il servizio sarà trasmesso nelle prossime settimane.