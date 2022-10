Campionaria, fino al 1°novembre 170 imprese in esposizione

15mila metri di superficie dedicati alla fiera più popolare, tra innovazione e tradizione

Da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre 2022 (Festa di Ognissanti) torna alla Fiera di Bergamo la Campionaria, la fiera di Promoberg con il maggior numero di settori merceologici

rappresentati (una quarantina). La Campionaria festeggia il traguardo delle 43 edizioni con 170 imprese provenienti da 14 regioni italiane e da quattro stati esteri (un espositore a paese): Croazia,

La Campionaria si sviluppa su 15mila metri quadrati al coperto e rappresenta al meglio da oltre quattro decenni il commercio, l’economia, il costume e la storia del territorio non solo orobico. Il

percorso armonico del ‘Giro della Campionaria’ inizia dal padiglione A, in cui, oltre ad enti, istituzioni e associazioni, è dato spazio in particolare ai temi del risparmio energetico, delle

ristrutturazioni, dell’arredamento e del complemento d’arredo (questi ultimi presenti anche nel padiglione B). Nel padiglione B, invece, spazio a: enogastronomia, abbigliamento e accessori,

estetica, cosmesi e cura della persona, articoli per la casa e il tempo libero. Inoltre, sempre nel pad. B, l’area dedicata a Fieramente Birra (con i suoi microbirrifici artigianali) e a un ristorante tipico

tirolese. Spazio anche alla lotta contro la contraffazione, con le informazioni e una mostra di oggetti e produzioni contraffatte (tra cui un’auto Ferrari Dino d’epoca) curate dall’Agenzia delle Dogane di Bergamo. La Galleria centrale e una tensostruttura di 500 mq allestita per l’occasione in esterno sono dedicate a ‘Mattoncini a Bergamo’, evento organizzato in collaborazione con la Città del Mattoncino di Bergamo e dedicato quest’anno alla memoria della sua co-fondatrice (e colonna portante), Beatrice Da Ros, scomparsa prematuramente nel novembre del 2021 (vedasi

approfondimenti di seguito). Mentre per le imprese la Campionaria si traduce in un efficace strumento per promuovere al meglio le proprie attività e idee (tra tradizioni che si rinnovano e nuovi settori che avanzano sempre di più nella vita di tutti i giorni), per il grande pubblico è la fiera ideale in cui spaziare tra le decine di settori merceologici rappresentati e farsi coinvolgere in prima persona dai tanti eventi collaterali e d’intrattenimento in programma nei cinque giorni della manifestazione. Oltre a quelli già citati,un paio di simulatori per vivere le emozioni di un volo acrobatico delle Frecce tricolori, a cura dell’associazione Arma Aeronautica di Bergamo, che proprio alla Campionaria dà inizio alle iniziative per festeggiare i cent’anni dell’Aeronautica Militare; l’esposizione (con possibilità di acquisto) di fossili e reperti paleontologici, a cura dalla società bergamasca Paleobusiness; una scansione fotografica per un check-up gratuito sullo stato di salute della pelle del viso; infine non mancano numerose proposte per le prossime festività natalizie.

Tra le caratteristiche più apprezzate della Campionaria c’è la sua capacità di sapersi rinnovare di anno in anno, proponendo spesso dei nuovi trend del mercato, abbinando alla vasta e variegata area espositiva un ricco programma di appuntamenti collaterali. Insomma, non resta che segnarsi in agenda le date della manifestazione, perché alla Campionaria ce n’è per tutti i gusti e ci si diverte alla grande.

Promoberg ha allestito la Campionaria con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Banco Bpm Credito Bergamasco (main sponsor), e il patrocinio della Provincia di Bergamo. Orari: venerdì 28 e sabato

29 ottobre, dalle 15 alle 22; domenica 30 e lunedì 31 ottobre, dalle 10 alle 22; martedì primo novembre, dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito. Parcheggio 4 euro.

I numeri della campionaria

La Campionaria si estende su tutta la superfice al coperto della Fiera di Bergamo, per un totale di 15mila metri quadrati. Interessati i padiglioni A e B, la Galleria centrale e una tensostruttura esterna di 500 mq. montata per l’occasione. Quest’anno sono 170 le imprese che espongono (e vendono) alla Campionaria, in rappresentanza di 14 regioni italiane, dalla Lombardia alla Calabria, dal Trentino-Alto Adige alla Puglia, passando per Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Quattro gli espositori stranieri, in

rappresentanza di altrettante nazioni estere: Croazia, Ecuador, Pakistan e Tunisia.

A livello di province, la rappresentativa più numerosa rimane come da tradizione quella di casa, con 92 imprese targate Bergamo, seguite da quelle di Brescia (9) e Milano (7). Otto le provincie

lombarde rappresentate, per un totale di 120 imprese: confermato quindi anche il primo posto della Lombardia a livello regionale. Al secondo posto l’Umbria (10 espositori), seguita dalla Toscana (6). Oltre il 44% delle imprese proviene da fuori provincia; oltre il 27% da fuori regione: dati che consentono ricadute positive per il nostro territorio.

Una quarantina i settori merceologici rappresentati. Analizzando i singoli comparti, al primo posto si conferma la voce “Alimentari, dolciumi, preparati per a ristorazione”, con oltre il 20% di

imprese; seguono “Arredamento e complemento d’arredo” (14,7%), e “Articoli da regalo, gioielleria, accessori moda, cosmetica e benessere” (11%). Quarto posto per la voce “Edilizia”

(10,5%), seguito dall’accoppiata “Abbigliamento, pelletteria e complementi” e “Casalinghi, accessori per la casa, elettrodomestici” (entrambi al 6,8%). Per soddisfare le esigenze dei

bergamaschi, che da sempre hanno nella casa il luogo più vissuto e amato, la Campionaria dedica al relativo comparto il numero maggiore di imprese, ben il 44,8% del totale. Nel dettaglio:

arredamento e complemento d’arredo (14,7% dele imprese totali), edilizia (10,5%), casalinghi, accessori casa ed elettrodomestici (6,7%), antifurti, automazioni, telefonia, informatica, impianti

(4,9%), condizionamento e riscaldamento (4,3%), fotovoltaico, energie rinnovabili (1,9%), serramenti (1,8%).

“Con la Campionaria torna la fiera più ‘popolare’ del nostro calendario – sottolinea Luciano Patelli, Presidente Promoberg -; una manifestazione che ben rappresenta le tante anime di

Promoberg, società che – con i 19 soci – riunisce le principali associazioni datoriali della provincia di Bergamo. Da oltre quarant’anni la Campionaria accende i riflettori sui diversi settori

merceologici con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Possiamo ben dire che in tutta la sua significativa storia, la Campionaria è stata lo specchio fedele dello sviluppo del nostro territorio,

anticipando spesso dei trend, diventati poi delle piacevoli abitudini per tutta la comunità. Anche quest’anno, pur in un cointesto economico e sociale ancora molto complicato per la guerra in

Ucraina, le imprese provenienti da ben 14 regioni italiane portano in fiera il meglio dei vari settori, tra cui diverse innovazioni in particolare per quanto riguarda l’ecosostenibilità delle nostre

case e aziende. La nostra ‘fiera delle fiere’ consente di toccare con mano un ampio e significativo panorama della produzione, del commercio e dei servizi, per soddisfare le richieste di una società

molto dinamica e in costante rinnovamento. Sottolineo con piacere i tanti eventi collaterali, studiati in particolare per le famiglie, che rendono la visita ancora più completa e piacevole”.

La Campionaria è da sempre la mostra-mercato dei bergamaschi – spiegano Elena Tiraboschi e Alberto Capitanio, rispettivamente project manager della Campionaria e coordinatore commerciale

Promoberg -. Un appuntamento molto atteso dal grande pubblico, che può, in un’unica grande location, confrontarsi direttamente con un’ampia e qualificata rappresentanza di artigiani,

commercianti e professionisti. Quest’anno abbiamo riunito 170 realtà che trasformano per cinque giorni la Fiera di Bergamo in una grande festa del commercio e dei servizi, con una particolare

attenzione ai temi più richiesti dal pubblico. In fiera si troveranno ad esempio le proposte per ridurre i consumi energetici nelle abitazioni e nelle aziende e per ristrutturare la casa e l’arredo,

sia interno che outdoor. Molto ricca poi l’offerta enogastronomica, tra cui il ritorno di Fieramente Birra, area dedicata ai birrifici artigianali e il debutto di un ristorante tipico dell’Alto Adige (da

Franziska), che amplia ulteriormente la già ricca offerta della ristorazione in fiera (self-service e tre bar interni). Per far trascorrere una piacevole giornata, in particolare alle famiglie,

proponiamo come sempre numerosi eventi collaterali, tra cui citiamo l’ampia area dedicata ai tantissimi appassionati dei mattoncini LEGO®”.

“La Campionaria, manifestazione simbolo del commercio e dei servizi e così amata dai bergamaschi, è l’occasione migliore per presentare le nostre attività – spiega Fabrizio Meroni,

direttore Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) di Bergamo -Saremo presenti per la prima volta con uno stand, per parlare soprattutto di contraffazione, uno dei temi che ci vede più

impegnati, perché colpisce l’economia ma anche la sicurezza e la salute (prodotti non a norma o realizzati con sostanze nocive) dei consumatori. Inoltre, metteremo in mostra numerosi prodotti

contraffatti, tra cui spicca una Ferrari Dino d’epoca. Nella giornata inaugurale della Campionaria firmeremo un protocollo d’intesa con il Comitato Imprese & Territorio Bergamo (che raggruppa dieci tra le più rappresentative associazioni di categoria del territorio: Ascom Confcommercio, Confartigianato, Confimi Apindustria Bergamo, Cia, Coldiretti, Confcooperative, Confesercenti, Cna, Fai e Lia) per rafforzare la collaborazione istituzionale, favorendo lo sviluppo della compliance per le imprese aderenti alle associazioni attraverso la promozione di eventi informativi, convegni ed altre forme di collaborazione in particolare in tema di contraffazione, operazioni doganali, accise e scurezza prodotti”.

Eventi principali e curiosità

Mattoncini a Bergamo: una straordinaria mostra e un’ampia area giochi con i mitici mattoncini LEGO® nel ricordo dell’indimenticabile Beatrice Da Ros.

Per la gioia dei tanti appassionati del settore, la Campionaria ripropone “Mattoncini a Bergamo”, evento organizzato in collaborazione con la Città del Mattoncino di Bergamo, dedicato quest’anno

alla memoria della sua co-fondatrice (e colonna portante), Beatrice Da Ros, scomparsa prematuramente nel novembre del 2021. Oltre all’imperdibile mostra di opere uniche interamente

realizzate con i mattoncini LEGO®, per il pubblico è a disposizione (in una tensostruttura esterna di 500 mq, dedicata alla memoria di Beatrice Da Ros, e nella hall centro congressi) un’ampia area

giochi con diversi tavolini (oltre cento postazioni) e migliaia di mattoncini LEGO® (circa 300 kg) a disposizione di grandi e piccini per divertirsi tutti insieme e dare sfogo alla fantasia! Le attività sono tutte ad ingresso libero e senza l’obbligo della prenotazione.

Fulcro centrale dell'evento 2022 è la presentazione al pubblico della più grande nave galleggiante (alla Campionaria è collocata in una mini-piscina) realizzata con i mattoncini LEGO® senza uso di colle e supporti strutturali interni ed esterni. Davvero da guinness dei primati i dati dell’opera, realizzata con oltre 200mila mattoncini: oltre 180 kg di peso, 306 cm di lunghezza, 43cm di

larghezza, altezza complessiva 94 cm (69 cm sopra la linea di galleggiamento, gli altri 25 sotto il livello dell'acqua). Infine, monta il 998 led, un sistema video e ben 12 motori. Tutte caratteristiche che, secondo gli autori Pierluigi Alberto Cervati e la compianta Beatrice da Ros, meritano il titolo di Guinness World Record: la Campionaria è il trampolino di lancio per la conquista del record, sempre nel segno e nel ricordo di Beatrice.

Oltre alla nave dei record, in mostra diverse opere realizzate da appassionati dei mattoncini LEGO®. Iniziando dai treni storici della LEGO® anni ’70, per poi proseguire in un viaggio che porterà i visitatori nel mondo dei supereroi, di Star wars, di Harry Potter e Lego city. Inoltre, alcuni viaggi nel mondo degli elfi, con villaggio invernale illuminato e con particolari movimenti; draghi

meccanici, fantastiche creazioni LEGO® Technic; un viaggio poi nel mondo dei film anni ’80: Ghostbusters e Indiana Jones. La mostra vede protagonisti anche i più piccoli, con creazioni piene

di fantasia e originalità. Ovviamente non possono mancare anche le grandi sculture del mondo di Beatrice, come il grande pupazzo di neve, Minas Tirith direttamente dal Signore degli anelli, il

tempio di Horus e la Court House per un totale di 120mila mattoncini.

Fieramente Birra

La Campionaria presenta la quinta edizione di Fieramente Birra, il tradizionale appuntamento con uno dei fenomeni del beverage più vivaci degli ultimi tempi, ovvero quello delle birre artigianali. In Lombardia le aziende si sono triplicate negli ultimi anni e Bergamo è tra le province più attive, grazie anche alla qualità dell’acqua e del ritorno alla coltivazione del luppolo sul territorio. Per tali

motivi la Campionaria già da diversi anni dedica uno spazio per i microbirrifici artigianali che, oltre a presentare nel dettaglio le loro attività e prodotti, allestiranno corsi e degustazioni di eccellenti

birre artigianali; inoltre, degustazioni di piccanti specialità Street Food Messicane. La birra ha una lunga vita nel territorio bergamasco. Nel 1848 iniziò la produzione della Birra Sedrina e nel 1891

l’elenco dei “fabbricatori di birra e gassose” contava dieci birrifici a Bergamo, Treviglio e Seriate, dove già nel 1879 operava la Premiata Fabbrica di Birra a vapore, fondata da Heinrich von Wunster.

La ‘Birra Seriat’, questo il nome originario, veniva venduta in fusti o in bottiglie con tappo di sughero, tanto è vero che la Birra della Bergamasca è recentemente entrata tra i prodotti tradizionali

del marchio “Bergamo, Città dei mille… sapori”.

Enogastronomia e dintorni

La Campionaria è anche nel segno del piacere della cucina e di mettersi a tavola con gli amici. Oltre ai prodotti lombardi (tra cui l’anteprima del panettone di Italo Vezzoli e una ricca proposta di vini), il pubblico potrà deliziarsi con le specialità gastronomiche artigianali siciliane (dolci, salumi e formaggi), pugliesi (olio, olive, conserve, salumi, taralli e il pane di Altamura), calabresi (con la tipica ‘nduja, piccante e la tradizionale liquirizia); sardi (formaggi, salumi, dolci e il Pane Carasau), toscani e laziali (salumi, formaggi e vino). Per facilitare le tante famiglie che desiderano passare

una giornata a godersi tutto il programma della Campionaria, in fiera sono a disposizione diverse soluzioni per mettersi a tavola e gustarsi degli ottimi piatti. Quest’anno in particolare l’offerta

gastronomica e di ristorazione della Campionaria è particolarmente ricca e qualificata. Oltre ai tradizionali tre bar (uno per padiglione e il terzo all’inizio della galleria centrale) e il self-service

(entrata dalla galleria centrale), nel padiglione B è strato allestito “Da Franziska”, un ristorante tirolese tipico dell’Alto Adige in cui gustare specialità come canederli, gulasch, stinco, speck e

formaggi, il tutto condito con ottima birra Forst.

Show cooking

Per i tanti amanti delle dimostrazioni e delle degustazioni del buon bere e del buon mangiare, la Campionaria è il posto giusto. Prodotti del territorio, ma anche tanta creatività, innovazione e

passione: alla Campionaria sono molti gli appuntamenti per scoprire ricette, segreti e novità dal mondo “food & beverage”. Stili di cucina, piatti tipici e impiattamenti alternativi sono i principali ingredienti offerti dal menù della Campionaria, dove tradizione e semplicità si mescolano con contemporaneità e con idee creative.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bergamo: lotta alla contraffazione del Made in Italy.

Nell’ambito delle azioni di lotta alla contraffazione e tutela del made in Italy e della proprietà intellettuale, alla Campionaria sono attivamente presenti con uno stand anche l’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli di Bergamo e l’unità in servizio all’aeroporto di Orio al Serio. Per il pubblico ci sarà la bella opportunità di informarsi sui danni che i ‘falsi’ arrecano non solo alla

nostra economia, ma spesso (per l’uso di prodotti nocivi e non a norma) anche alla nostra salute e sicurezza. Il pubblico potrà toccare con mano anche molti prodotti contraffatti sequestrati

dall’ADM, tra cui una fiammante auto Ferrari Dino d’epoca. Nella giornata inaugurale anche la firma di un protocollo d’intesa con il Comitato Imprese & Territorio Bergamo (che raggruppa dieci tra le più rappresentative associazioni di categoria del territorio: Ascom Confcommercio, Confartigianato, Confimi Apindustria Bergamo, Cia, Coldiretti, Confcooperative, Confesercenti,

Cna, Fai e Lia) per rafforzare la collaborazione istituzionale e favorire lo sviluppo della compliance per le imprese aderenti alle associazioni attraverso la promozione di eventi informativi, convegni ed altre forme di collaborazione in particolare in tema di contraffazione, operazioni doganali, accise e scurezza prodotti.

Associazione Arma Aeronautica di Bergamo: alla Campionaria il via alle iniziative per il centenario dalla nascita dell’aeronautica militare. (1923-2023)

L’associazione Arma aeronautica Bergamo ha scelto la Campionaria per far decollare la prima di una serie di iniziative con cui festeggiare il primo secolo di vita dell’aeronautica militare (1923-

2023). Il pubblico ha a diposizione due simulatori di volo professionali: uno dell’aereo civile Cessna, l’altro dell’aereo MB 339 (quello delle mitiche Frecce Tricolori). Sette i minuti a disposizione per

vivere le emozioni di un pilota d’aereo, prenotabili gratuitamente presso lo stand dell’associazione. L’attività dell’associazione unisce la passione per il volo e la difesa aerea ad un costante impegno a favore della collettività con azioni di solidarietà e assistenza territoriale, che ha visto impegnati ad esempio gli associati nel contrasto al Covid e nel presidio dei Centri vaccinali.

L’associazione bergamasca, con sede a Bonate, è l’unica in Italia che organizza campi scuola estivi per giovani aspiranti aviatori. Nel luglio scorso, ben 67 ragazzi hanno partecipato al campo estivo

della durata di una settimana, nella quale hanno partecipato a corsi di simulazione di volo, meteorologia, elettronica avanzata e altre specialità aeronautiche.

Risparmio energetico. Nel padiglione ‘A’ molteplici proposte per l’efficientamento delle case e delle aziende e il risparmio in bolletta.

Mai come in questo periodo il tema del risparmio energetico per contenere i consumi e i relativi costi è tanto attuale per i bergamaschi, sia per le utenze domestiche sia per quelle delle imprese.

In tale contesto la Campionaria presenta diverse possibilità tecnologiche per monitorare i consumi eintervenire con impianti hi-tech all’avanguardia. Il pubblico può informarsi e verificare con gli

esperti del settore le offerte più adeguate proposte dai fornitori di energia presenti.

Arredo e i suoi complementi (Pad. A e B)

In attesa del ritorno del Salone del Mobile di Bergamo, la fiera Campionaria si conferma una bella opportunità anche per chi è interessato ad arredare la casa con qualificate proposte di arredo e

complementi. Da soluzioni per la cucina ad una ampia gamma di proposte per il salotto e l’ambiente letto. Articolata e completa anche la proposta di complementi, tende, pergole, piscine e quanto di più attuale offre il mercato dell’outdoor.

Molto interessanti anche le tante proposte in tema di serramenti, infissi, porte e soluzioni per l’automazione domestica, la domotica e i più ricercati sistemi di sicurezza attiva e passiva.

Sempre in tema di casa innovativa e digitale, confermata la presenza di Trony Rigamonti, che porta in fiera quanto di meglio l’elettronica offre oggi per migliorare la qualità della vita in casa.

Fossili e paleontologia

Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna in fiera l’esposizione (con possibilità di acquisto) di fossili e reperti paleontologici proposti dall’azienda Paleobusiness di Mozzo (Bg).

L’azienda è partner di importanti istituzioni museali italiane per il conferimento di reperti paleontologici, ed è specializzata nel reperimento e certificazione di reperti, classificata come

azienda top dalla casa d’aste internazionale Katawiki. In fiera una ricca esposizione di reperti fossili, tra cui due copie di crani di Allosaurus Fragilis e Ceratosaurus Nasicornis, provenienti dal

continente americano. Tra le proposte, alcune dedicate ai bambini, con puzzle 3D in legno con proporzioni

reali. T-Rex 30 x 60 cm, progettati e realizzati a Mozzo con legno proveniente da foreste certificate.