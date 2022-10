Festa dei nonni, i Gelatieri offrono coni e coppette nelle corsie di rsa e istituti

Domenica 2 ottobre 12 gelaterie del territorio porteranno una merenda speciale in 15 strutture

Anche quest’anno il Gruppo Gelatieri Bergamaschi Ascom Confcommercio Bergamo ha scelto di omaggiare gli ospiti di alcune case di riposo e Rsa con coni e coppette in occasione della Festa dei nonni, che si celebra domenica 2 ottobre. «Le gelaterie aderenti, tra cui molte promotrici dell’iniziativa fin dalla primissima edizione, hanno ormai adottato alcuni istituti del territorio, con cui hanno intessuto negli anni un legame di cuore e vicinanza- commenta Giorgia Mologni, presidente del Gruppo Gelatieri-. Porteremo coni e coppette nelle corsie e nelle sale di rsa e case di riposo per regalare agli anziani un piccolo momento di normalità e conforto con una merenda speciale nel giorno scelto per ringraziare tutti i nostri nonni». Una festa di condivisione con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi, per le sue proprietà, a partire dalla combinazione di proteine, lipidi e carboidrati, che ne fanno una merenda completa, perfetta per sostituire anche un pasto in caso, ad esempio, di inappetenza.

L’iniziativa solidale vede impegnate 12 gelaterie a beneficio di 15 strutture e istituti. La Festa dei nonni è solo una delle iniziative promosse dal Gruppo Gelatieri, che quest’anno si è aperta con “Un gelato per l’Ucraina” con raccolta fondi per i civili in fuga dalla guerra, per proseguire, dal 26 al 30 aprile, con la settimana solidale a favore di istituti e centri diurni per ragazzi con difficoltà o affetti da disabilità. Inoltre parte della quota associativa è stata destinata quest’anno al reparto di Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Continua anche il supporto all’Associazione Cure Palliative Onlus.

Elenco gelaterie aderenti e istituti

-“Gelateria Franca” di Albino e di Leffe sostengono la “Fondazione Caccia” di Gandino

– “Fior di panna” di Almenno San Bartolomeo per la “Fondazione Casa Serena onlus” di Brembate di Sopra

-“Gelato Artigianale F.lli Bogni” di Arcene per “Casa Mia” di Verdello

-“Selz” di Clusone per “Rsa Fondazione Sant’Andrea” di Clusone

– “Bar Centrale” di Lovere per la“Casa della serenità- Fondazione Martinoli” di Lovere

– “Il Pirata” di Lurano per “Casa Ospitale Don Pietro Aresi” di Brignano Gera d’Adda

“Bar Commercio Gelateria” di Osio Sotto per “Rsa Casa di riposo Opera Pia Olmo”e “CDI San Donato” di Osio Sotto

– “Mologni Gelato” di Paratico per la “Casa di riposo P.A. Faccanoni” di Sarnico

-“Mimosa” di Scanzorosciate per “Pia Fondazione Piero Piccinelli Casa Maria Consolatrice“ di Scanzorosciate

– “Gelateria Rubis” di Torre Boldone per “Casa di Cura Palazzolo” di Torre Boldone

“Gelatiamo” di Treviolo per “Rsa Santa Chiara” di Bergamo .

-“L’Oasi” di Villongo per “Fondazione Angelo Custode” di Predore, “Fondazione Cacciamatta” di Iseo, “Associazione VivoVillongo” di Villongo