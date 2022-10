Olimpiadi 50&più, Bergamo conquista l’oro nel Burraco

Lidia Bonacorsi e Ave Gilardi si sono aggiudicate il Torneo, battendo tutti alla carta

Bergamo ha conquistato l’oro alle Olimpiadi 50& Più, il grande evento sportivo organizzato dall’associazione Confcommercio che riunisce gli over 50, giunto quest’anno alla 28esima edizione. Campionesse di Burraco sono Lidia Bonacorsi e Ave Gilardi, che si sono aggiudicate il torneo nel contesto esclusivo di San Vincenzo, in provincia di Livorno, nel Garden Toscana Resort. La delegazione bergamasca si è cimentata con un discreto successo anche in altre discipline, dal ping-pong alle freccette: ai tornei, oltre al presidente di 50&Più Franco Meloncelli e alle campionesse nazionali di Burraco, han preso parte Anna Maria Persico, Arturo Minuscoli, Pierantonio Chiari, Alba Rosa Pezzotta, Giuseppe Capurro, Anselmo Locatelli e Maria Josè Tassis. “E’ stata come sempre un’importante occasione per socializzare e fare gruppo, oltre che per cimentarsi in sane competizioni sportive- racconta Franco Meloncelli-. Questo importante risultato e questa medaglia d’oro ci riempiono d’orgoglio. Torniamo da una settimana ricca di eventi e spettacoli, tra gare sportive ed esibizioni canore. Questo evento rappresenta proprio lo spirito e la forza di un gruppo che da sempre coltiva le sue passioni e si dedica ai propri interessi, condividendo piacevoli momenti in compagnia”. Il valore della manifestazione va oltre lo sport: “Condividere i propri interessi con altri oppure cogliere l’occasione di passare dei momenti di svago con tanti colleghi provenienti da ogni angolo d’Italia è sempre un’esperienza positiva- continua Meloncelli-. Eventi come questi permettono di apprezzare al meglio il piacere di fermarsi dopo una vita dedicata al lavoro, che per altro molti di noi non hanno ancora abbandonato del tutto, continuando ad essere punto di riferimento di insegne e negozi”. Le competizioni sportive, suddivise in ben dieci discipline, hanno spaziato dalle bocce alle freccette, dalla marcia al tiro con l’arco, dal tennis al ping-pong, fino al nuoto, alla insostituibile maratona, oltre a ciclismo e basket. Accanto a queste discipline, 50&Più ha organizzato anche quest’anno un torneo di burraco, una gara di ballo e una speciale partita di walking football, una versione rivisitata del calcio che anche gli over 50 possono praticare. Tra i testimonial di questa edizione “Lo Sceriffo” Francesco Moser, medaglia d’oro di ciclismo ai mondiali nel 1976 e nel 1977.