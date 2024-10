Festa dei nonni: i gelatieri adottano la Fondazione Carisma e altre 22 strutture

Coni e coppette di gelato artigianale offerti nelle corsie di case di riposo e centri diurni il 2 ottobre

La festa dei nonni si avvicina – mercoledì 2 ottobre – e, come per gli anni scorsi, i Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo dedicano un dolce pensiero agli ospiti delle case di riposo con coni e coppette di gelato artigianale. Una festa di condivisione con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi, per le sue proprietà, a partire dalla combinazione di proteine, lipidi e carboidrati, che ne fanno una merenda completa, perfetta per sostituire anche un pasto in caso, ad esempio, di inappetenza. I Gelatieri bergamaschi con gli sponsor Lactis, Puntogel, Frigogelo e Carpigiani Iceberg “adotteranno” per la prima volta anche loro una struttura, individuata nella Fondazione Carisma di Bergamo, con i suoi oltre 400 ospiti. Per rendere la pausa ancora più salutare sarà proposto un gusto alla nocciola a basso indice glicemico, con una ricetta speciale perfezionata dal maestro gelatiere Gianni Clapis. La consegna sarà effettuata mercoledì 2 ottobre, alle ore 15.30, nelle corsie della Fondazione Carisma (Via Monte Gleno, 49- Bergamo). Parteciperanno, unitamente agli sponsor, Giorgia Mologni, presidente Gelatieri Bergamaschi e Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo.

Continua inoltre l’impegno delle gelaterie del territorio a fianco di case di riposo e strutture per celebrare la festa dei nonni con coni e coppette di gelato artigianale: sono 20 le adesioni a beneficio di 22 strutture, 20 del territorio e 2 in provincia di Brescia (Capriolo e Piancogno).

«I Gelatieri Bergamaschi, gli sponsor e le gelaterie aderenti, tra cui molte promotrici dell’iniziativa fin dalla primissima edizione, hanno scelto quest’anno la Fondazione Carisma di Bergamo, Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice, importante riferimento sociosanitario per la città- commenta Giorgia Mologni, presidente del Gruppo Gelatieri-. Porteremo coni e coppette nelle corsie e nelle sale per regalare agli anziani un piccolo momento di normalità e conforto con una merenda speciale nel giorno scelto per ringraziare tutti i nostri nonni. A questa iniziativa si somma come nelle edizioni precedenti la solidarietà delle 20 gelaterie del territorio che omaggeranno gli ospiti delle 22 strutture con una merenda golosa per celebrare i nonni nella loro festa».

«Da sempre Lactis è vicina ai bergamaschi e quest’anno non vogliamo essere da meno. Per questo supportiamo con gioia l’iniziativa voluta dai Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo in occasione della Festa dei nonni – dichiara Angela Camarda , marketing Parmalat, Gruppo Lactalis Italia-. Lactis omaggerà latte e panna per la produzione del gelato che verrà distribuito ai 450 pazienti della RSA Fondazione Carisma di Bergamo. Un gesto semplice che arriva dritto al cuore dei nonni di Bergamo».

«Un’azione concreta di solidarietà che mette in campo e in rete l’intera filiera territoriale del gelato artigianale- sottolinea Aurora Minetti amministratore unico di Puntogel-. Un bell’esempio di responsabilità sociale per restituire in un certo modo parte del valore ricevuto al territorio».

«Da anni Frigogelo sponsorizza i Gelatieri Bergamaschi e supporta ogni loro iniziativa per diffondere il Gelato artigianale sul territorio- sottolinea Maura Misurini, export manager di Frigogelo-. Celebrare la festa dei nonni insieme agli ospiti delle case di riposo è però per noi un momento veramente speciale perché crediamo che gli anziani siano un dono prezioso di cui prendersi cura e da cui poter imparare tanto».

20 gelaterie per 22 strutture

· Il Dolce Freddo di Albano Sant’Alessandro sostiene “Rsa Papa Giovanni Paolo I” di Seriate

· Fior di Panna di Almenno San Bartolomeo sostiene la “Fondazione Casa Serena Onlus” di Brembate di Sopra

· Selzcafè Clusone di Clusone sostiene la “Fondazione Sant’Andrea” di Clusone

· Gelatissimo di Darfo Boario Terme sostiene “Oasi Giovannina Ricchieri” di Piancogno (Brescia)

· Pasticceria Melograno di Gazzaniga sostiene “Rsa Casa Fiorina” di Grumello del Monte

· Laboratorio gelateria Franca di Leffe e Albino sostiene la “Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro” di Gandino

· Bar Centrale di Lovere sostiene la “Casa della Serenità Fondazione Martinoli” di Lovere

· Il Pirata di Lurano sostiene la “Fondazione casa di riposo di Spirano Onlus” di Spirano

· Pasticceria Melograno di Madone sostiene “Rsa Sacro Cuore” di Bergamo

· Gelateria Artigianale di Nembro sostiene “Rsa e Centro Diurno Integrato” di Nembro

· Bar Commercio gelateria di Osio Sotto sostiene la “Casa di riposo opera Pia Olmo” di Osio Sotto e il “Centro diurno San Donato” di Osio sotto

· Mologni Gelato di Paratico sostiene la “Fondazione Casa di Riposo Don Gaudenzio Martinazzoli” di Capriolo (Brescia)

· Sottozero Gelato & Cioccolato di Rovetta sostiene la “Fondazione Milesi RSA Ospedale G.G.Milesi ONLUS” di Gromo

· Gelateria Arlecchina di San Paolo d’Argon sostiene “Centro Anziani” di San Paolo d’Argon

· La Gelateria di San Pellegrino Terme sostiene “Rsa Oasi San Pellegrino” di San Pellegrino Terme

· Gelatiamo di Treviolo sostiene “Rsa Santa Chiara” di Bergamo e “Centro Diurno Arioli Dolci” di Treviolo

· Pasticceria Melograno di Urgnano sostiene “Rsa Istituto Palazzolo” di Torre Boldone

· La Crem di Vertova sostiene la “Fondazione Cardinal Gusmini” di Vertova

· Gelateria L’Oasi di Villongo sostiene “Centro Don Orione” di Bergamo

· Il Gioppino di Zanica sostiene “Associazione Anziani e Pensionati Zanica” di Zanica