Negozi storici, altre 81 insegne di storia e tradizione a Bergamo

Premiati in Camera di Commercio gli ultimi riconoscimenti. 30 le attività Confcommercio Bergamo

Il premio riconosce il lavoro, molto spesso tramandato di generazione in generazione, di imprenditori che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo di almeno 40 anni. Negozi, locali e botteghe artigiane che hanno fatto la storia di piccoli centri, borghi e vie cittadine. Ieri in Camera di Commercio, in Sala Sestini, Regione Lombardia ha premiato 81 nuove attività storiche. «Il premio – ha evidenziato l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi – simboleggia il grazie di Regione Lombardia nei confronti di attività che incarnano la cultura del lavoro bergamasca e lombarda». Paolo Franco, assessore regionale alla casa e housing sociale, ha aggiunto che «queste attività sono l’anima della nostra terra e condividiamo valori autentici che abbiamo il dovere di preservare e promuovere». A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni che ha ribadito l’importanza di valorizzare la storia del commercio del territorio. Confcommercio Bergamo ha partecipato alla premiazione, celebrando le 30 insegne socie supportate per il riconoscimento, con la partecipazione del direttore Oscar Fusini, di Alessandro Riva, coordinatore dei negozi storici dal 2009, e Marcella Gualeni, responsabile del Servizio Negozi storici dell’associazione. Tra le insegne Confcommercio, sono 4 (sulle 8 totali) quelle cittadine: Calzature Belingheri di Via Gombito, Lio Pellegrini di Via San Tomaso, Ol Giopì e la Margì di Via Borgo Palazzo, Il panificio pasticceria Bergamo Uno dei Fratelli Rota in Via Zanica. In provincia : Dal fornaio Reguzzi di Almè; Panificio market Bravi di Bagnatica; Ristorante Genzianella e Trattoria Dentella di Bracca; Bar trattoria Impero di Brignano Gera d’Adda; La bottega Verzeroli Calzature e Thomas market di Castione della Presolana; Panificio Patelli di Cenate Sotto; Bar Ristorante Pizzeria Serenella e La Baita di Colere; Ristorante Hotel Daina di Dalmine; Ongaro arreda di Gazzaniga; Arte del pane di Cuminetti a Nembro; Ghibesi Abbigliamento, Macelleria Pizio, Ristorante Capriolo e Ristorante San Marco di Schilpario; Macelleria Serpellini di Sovere; Ristorante Papillon di Torre Boldone; Trattoria pizzeria Da Nisio di Torre de’ Roveri; Colorificio Chinelli di Urgnano; Imperial bar di Vilminore di Scalve; Cerimbelli Alimentari di Zandobbio; Calzoleria Rinaldi, Licini Abbigliamento e Ristorante Da Tranquillo a Zogno.

Completano l’elenco dei nuovi premiati altre 51 insegne: Autofficina Monti, Il Circolino di Città Alta, Il fioraio del borgo, La Clessidra a Bergamo. In provincia: Ortopedia Pelletteria Cugini di Albino, Dimensioni Arredamento di Bagnatica; Pasticceria Gelateria Pelizzari di Bariano; Panificio Midali di Branzi; Pasticceria Al Valentino di Brembate di Sopra; Lazzarini elettrodomestici di Brignano Gera d’Adda; Radaelli Arreda di Calusco d’Adda; Castagna Gioielleria di Caravaggio; Farmacia Varinelli di Casazza: Ristorante pizzeria Sabi di Chiuduno; Ristorante La Sosta di Cisano Bergamasco; Gioielleria Maver e Pasticceria Gianni di Cologno al Serio; Macello Macelleria Bettoni di Costa Volpino; Maffiuletti (auto e moto), Oldani (bottega artigiana) di Dalmine; Pasticceria Scotti di Gazzaniga; Bar Belvedere e Panificio Petrogalli di Gromo; Gli acconciatori di Lovere; Frigerio Bomboniere di Mornico al Serio; Ristorante Le Stagioni di Orio al Serio; Arte e Fiori Elisa Massimo Mascheretti Laboratorio floreale di Osio Sopra; Dove il Lavare è Arte di Paladina; Arredamenti Giurini di Pianico; Pasticceria Bani di Ponte Nossa; Brena di Ponte San Pietro; Trattoria Falconi di Ponteranica; Caslini M. Snc Carrozzeria vendita automobili di Ranica; Daritex di Rogno (abbigliamento); Casa degli Sposi di Romano di Lombardia; Bar Ristorante Roncola di Roncola; Pasticceria Bigio e Pompe funebri Tassis di San Pellegrino Terme; Tassis Pompe Funebri di San Pellegrino Terme; Il Tagliere di Santa Brigida; Dimensione uomo acconciature e Macelleria Teani di Suisio; Fedeli (attrezzature) e Piuma d’oro (gelateria-pasticceria) di Treviglio; Tappezziere Magni di Valbrembo; Polleria Frutta Verdura e Sorelle Pilenga di Verdellino; Tre Valli di Villa d’Almè; Agenzia fotovideo San Marco di Villongo; Il Giardinaggio di Previtali Giulio a Zanica; Bar Sole e Farmacia Brighenti di Zogno.