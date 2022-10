Dalla Regione altri 2 milioni di euro per l’efficienza energetica

Fino al 50% del contributo per attrezzature o impianti per migliorare i consumi fino a 40 mila euro

Regione Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 2 milioni di euro per un bando di prossima pubblicazione per il miglioramento dell’efficienza energetica delle micro e piccole imprese del

settore ricettivo. L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili fino a 40mila euro e un investimento minimo di 4mila euro. I codici ATECO primario e

secondario ammissibili sono 55.10, 55.20, 55.30 e 79 (esclusi 79.90.11 e 79.90.20).Sono ammissibili le spese, sostenute a partire da gennaio 2022, per impianti fotovoltaici; collettori solari

termici e/o impianti di microgenerazione; caldaie a condensazione o pompe di calore; raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi; domotica per il risparmio energetico;

apparecchi LED a basso consumo.

Info:035/4120212, finanza.agevolata@fogalco.it