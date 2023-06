Cinque Terre della Val Gandino, presentazione bando per le imprese da 72mila euro

Incontro lunedì 26 giugno alle 20.30 a Leffe per gli operatori di Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano Sant’Andrea

Lunedì 26 giugno alle ore 20,30, nella Sala Consigliare del Municipio di Leffe (Via Papa Giovanni XXIII, 8), si svolgerà un incontro di presentazione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto del Distretto de Le Cinque Terre della Val Gandino. All’incontro, prenderà parte anche il referente Ascom Confcommercio Bergamo dei Distretti del Commercio, Giorgio Puppi. Il bando è aperto per tutti gli operatori di Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano Sant’Andrea. L’incontro consente di conoscere tutti gli aspetti della misura che mette a disposizione risorse per 72.000 euro.