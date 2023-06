Infinit, il nuovo strumento digitale per i dealer auto

Presentata a concessionari e autosalonisti in Ascom l’innovativa soluzione digitale testata da Federmotorizzazione

È stata presentata nella sede di Ascom Confcommercio Bergamo l’innovativa soluzione digitale Infinit, testata da Federmotorizzazione Confcommercio Imprese per l’Italia, riservata ai dealer, autosalonisti e concessionari auto. Il nuovo strumento consente di migliorare la strategia commerciale, accedendo in pochi secondi alla ricerca di auto effettuata sulle 16 più importanti piattaforme nazionali ed europee. Tra i vantaggi, oltre a un’assistenza personalizzata costante- dalla ricerca delle migliori auto usate ad alto margine alla consulenza sul prezzo più adeguato per ogni auto in base all’accurata analisi di mercato- la possibilità di disporre di una linea di credito rotativa per finanziare l’inventario oltre a garanzie di ottime condizioni per il credito al consumo alla clientela.

Grazie all’accordo siglato con Ascom Confcommercio Bergamo le condizioni di gestione sono particolarmente agevolate per i soci, che possono anche contare su una presentazione dedicata di Infinit direttamente nella loro sede.

“È uno strumento particolarmente interessante per tutte le piccole e medie realtà che intendano aumentare i loro margini e allargare il proprio mercato- commenta Loreno Epis, presidente del Gruppo Autosalonisti Ascom Confcommercio Bergamo e consigliere Federmotorizzazione-. Avere sempre sott’occhio la proposta di mercato nel settore dealer in Italia e in Europa, con tanto di traduzioni e assistenza per l’estero, rappresenta un’opportunità da cogliere per accedere in tempo reale al migliore mercato al miglior prezzo”.