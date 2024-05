Aspan in assemblea, lunedì 27 maggio appuntamento in Fondazione ISB

Oltre ai temi sindacali, momento informativo per i soci per la gestione del Tfr

Lunedì 27 maggio 2024 è in programma l’Assemblea dell’Associazione Panificatori di Bergamo. L’appuntamento è presso la Fondazione ISB, via Reich n. 49 a Torre Boldone, sede di una delle numerose scuole di panificazione della provincia. Alle 16.30 parte privata riservata ai soci con l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del bilancio preventivo 2024. Alle ore 17.00 parte pubblica con la relazione del presidente Massimo Ferrandi a cui seguirà un momento informativo e di confronto sulla gestione del TFR in azienda. Al termine è previsto un momento conviviale, con un aperitivo per i partecipanti.