Turismo, crescita a doppia cifra anche dopo l’anno record della Capitale della Cultura

+11,4% negli arrivi e +13,5% nelle presenze rispetto al 2023.Tra le nazionalità più rappresentate, spicca la Polonia, con una crescita del 66%

L’estate 2024 si chiude con ottimi risultati per il settore turistico bergamasco. I dati del nostro Tourist Data Hub – supportato scientificamente da InTwig – confermano un trend in crescita, con un incremento significativo di presenze straniere in provincia e un continuo aumento di arrivi e permanenze in città. Dati statistici flussi turistici gennaio – agosto 2024 la provincia di Bergamo conferma il trend positivo del 2024 che avevamo già intravisto, raggiungendo risultati che superano ampiamente le aspettative dopo l’anno record di Capitale Cultura BGBS infatti registriamo un +11,4% negli arrivi e +13,5% nelle presenze rispetto al 2023. Questi dati evidenziano che l’intero territorio è una solida destinazione turistica e che il turismo è un settore fondamentale nella composizione del PIL bergamasco. Nel 2024, gli arrivi e le presenze di turisti stranieri hanno mantenuto un leggero vantaggio rispetto a quelli italiani, con una suddivisione che vede il 53,3% degli arrivi e il 53,6% delle presenze attribuite a visitatori internazionali, contro rispettivamente il 46,7% e il 46,4% degli italiani. L’incremento, sia delle presenze che degli arrivi è registrato principalmente sul turismo straniero. Tra le nazionalità più rappresentate, spicca la Polonia, con una crescita del 66% rispetto allo stesso periodo del 2023, la Germania e la Francia. Dati che riflettono un rafforzamento dei legami con mercati consolidati e un interesse sempre più rilevante da parte di nuove provenienze. In particolare, il balzo significativo dei visitatori polacchi segnala l’efficacia delle campagne promozionali che puntano a valorizzare le peculiarità del territorio bergamasco su scala internazionale.

I risultati di Bergamo città

I dati dei primi otto mesi del 2024 per la città di Bergamo sono decisamente positivi, confermando il trend positivo avviato dal 2015, eccezione fatta per il periodo di pandemia. Gli arrivi hanno raggiunto quota 403.856, segnando un aumento del 18,9% rispetto al 2023. Ancora più rilevante è la crescita delle presenze, che hanno toccato le 815.185 unità, con un incremento del 22,1% rispetto all’anno precedente, l’anno record di Capitale cultura. Questo aumento è significativo soprattutto se si pone attenzione al valore delle presenze, che indicano una maggiore permanenza dei visitatori nel territorio cittadino, registrando l’aumento del 2,5% (2,02 valore assoluto). “Il periodo gennaio/agosto 2024 conferma che Bergamo è oggi una vera destinazione turistica. Se ne era accorto prima di noi Trip Advisor che nel 2018 inseriva Bergamo nelle dieci città italiane da visitare. Nel 2018, nel periodo da gennaio ad agosto, avevamo registrato 474.000 pernottamenti. Oggi nello stesso periodo possiamo contarne 815.000: quasi un raddoppio di capacità di attrattiva- commenta Elena Carnevali, sindaca di Bergamo-. Se già nel 2023 Bergamo aveva raggiunto un incremento del 29% durante l’intero anno della Capitale, ora supera quel dato registrando un + 22 1% . VisitBergamo da settembre 2023 ha iniziato la promozione in previsione del 2024 proprio per cercare di mettere in sicurezza questo risultato, insistendo su campagne diversificate nazione per nazione, tutte accomunate da un concetto di fondo che vogliamo portare avanti nel tempo: fare del turista un cittadino temporaneo. Bergamo deve attrarre non solo per la sua bellezza, ma perché quella bellezza è resa indimenticabile e amichevole grazie alla relazione tra visitatori e cittadini, e può fornire una valida esperienza alternativa alle destinazioni ormai in over booking. Le ragioni di questo successo vanno riportate alle strategie di comunicazione e promozione che insieme a Provincia e Camera di Commercio abbiamo saputo perseguire con costanza in questi ultimi anni, affidando il compito a VisitBergamo di veicolare il prodotto turistico lavorando con imprenditori e lavoratori del turismo: dall’albergatore, al noleggiatore di biciclette, alle guide, ai ristoratori. I dati ci dicono inoltre che la permanenza del turista si è prolungata del +2,5%. Anche questo è un obiettivo centrale, che punta sempre più a consolidare la relazione tra città e provincia. Città alta si conferma essere l’attrattiva principale di tutto il territorio; questo ci impegna sempre a preservarla e proteggerla consentendo anche ai turisti di viverla in modo sostenibile”.

I risultati sul territorio provinciale

Analizzando nel dettaglio le diverse aree della provincia, emerge un quadro in crescita per quasi tutte le zone, superando i livelli del 2019 sia in termini di arrivi sia di presenze. In particolare, si sono distinti la Val Brembana e l’Alto Sebino, che hanno mostrato una crescita costante e significativa rispetto ai dati pre-pandemici. Pianura e Valcavallina sono invece le aree che non hanno raggiunto i livelli di crescita osservati in altre zone provinciali se facciamo riferimento al 2019. La Pianura registra un lieve calo, principalmente riguardante gli arrivi, mentre la Valcavallina ha mostrato una diminuzione sia negli arrivi che nelle presenze. Questo andamento potrebbe essere attribuito a dinamiche ancora legate alla pandemia, soprattutto per la Pianura, che hanno influenzato il comportamento dei turisti del settore business o la loro preferenza verso altre destinazioni. In generale, comunque, tutte le aree della provincia hanno registrato nel 2024 un incremento sia di arrivi sia di presenze rispetto ai primi otto mesi del 2023. Questo dato indica una crescita solida e diffusa del turismo, che sta riconquistando terreno anno dopo anno. Questo quadro positivo evidenzia non solo la capacità della Provincia di Bergamo di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori, ma anche la qualità dell’offerta turistica che riesce a soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo e in costante evoluzione e, non ultimo, l’importanza di una costante promozione internazionale di tutta la destinazione orobica.

La stagione estiva

Se ci focalizziamo sui soli mesi estivi (giugno, luglio e agosto), nella Provincia di Bergamo, si è registrato un aumento complessivo sia negli arrivi (+6,3%) che nelle presenze (+7,1%). Nella zona dei laghi, gli arrivi hanno raggiunto i 51.063 (+6,3% rispetto al 2023) e le presenze i 179.749 (+22,2%). La zona montana ha registrato 94.139 arrivi (+4,9%) e 301.378 presenze (+7,2%). L’estate cittadina ha registrato invece 173.358 arrivi (+17% rispetto all’anno precedente), e un totale di 350.838 presenze (+21,4%). L’85% delle presenze è costituito da turisti stranieri. Le cinque nazionalità principali sono: Polonia (48.797), Francia (20.082), Germania (17.384), Spagna (16.605) e Regno Unito (16.480).

“La crescita del turismo in provincia di Bergamo è la conferma di una strategia positiva di dialogo tra bellezze e risorse del nostro territorio che va continuata e implementata. Per quanto di sua competenza, la Provincia di Bergamo lavora ogni giorno per valorizzare le nostre ricchezze e per supportare e creare prodotti turistici capaci di generare impatti positivi per tutto il nostro territorio; inoltre, stiamo dedicando una specifica attenzione anche all’adeguata formazione di personale per il settore del turismo” dichiara Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo. “I dati sono estremamente soddisfacenti ed evidenziano l’importanza cruciale del turismo, che rappresenta ormai una leva economica fondamentale. Ciò testimonia la bontà delle strategie sin qui attuate, anche attraverso Visit Bergamo, sia dalla Camera di Commercio di Bergamo che dagli altri attori territoriali a cui per mission compete la definizione di policy che stimolino la competitività e l’attrattività territoriale- commenta Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo- .Questo impegno sinergico si arricchisce ora di ulteriori prospettive grazie all’accrescimento del patrimonio conoscitivo fornito dai dati. Con Visit Bergamo stiamo infatti avviando un gruppo di lavoro che, attraverso l’elaborazione e la rilevazione di un panel di indicatori, misuri gli impatti diretti e indiretti del fenomeno turistico, al fine di comprenderne appieno il valore economico e, in tal modo, orientare coerentemente le future politiche di posizionamento turistico del territorio bergamasco. La misurazione degli impatti è un ambito cui la Camera è particolarmente sensibile, tanto è vero che nell’ultimo Bilancio di Sostenibilità che abbiamo presentato è presente un capitolo dedicato agli impatti di alcuni interventi e progetti realizzati dall’Ente”.

Il nuovo portale

Dopo un intenso anno di lavoro, è online il nuovo portale turistico www.visitbergamo.net, un sito innovativo e user-friendly che eredita il know-how sviluppato durante l’esperienza di Capitale della Cultura BGBS23, un sito che e in un solo anno di attività ha raggiunto un notevole livello di indicizzazione, basato su tecnologia open source. La nuova piattaforma si distingue per la sua interfaccia intuitiva, pensata per offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva, simile a quelle dei servizi di video streaming utilizzate quotidianamente da milioni di utenti nel mondo. Con un forte focus su contenuti multimediali, il sito ospita una vasta gamma di video per raccontare le meraviglie di Bergamo in modo dinamico e accattivante. “Confortati dai dati positivi del turismo, ci prepariamo a continuare il nostro impegno nella promozione di Bergamo e del suo territorio come meta d’eccellenza- sottolinea Christophe Sanchez , amministratore delegato di VisitBergamo-. Con il nuovo sito, la nostra destinazione si proietta verso il futuro del turismo con un approccio innovativo, sostenibile e orientato alla promozione di un turismo consapevole e di qualità. VisitBergamo.net rappresenta lo strumento ideale per le nostre campagne digitali, sia nazionali che internazionali, e diventa il perfetto compendio della rete creata con il territorio, mantenendo un dialogo costante tra attrattive, operatori e visitatori per rafforzare la nostra offerta turistica.”

Il sito di VisitBergamo si arricchisce di numerose novità, con nuove sezioni e sottositi tematici pensati per approfondire e valorizzare i vari aspetti dell’offerta turistica locale. Questi nuovi capitoli rappresentano strumenti chiave per migliorare l’esperienza degli utenti e facilitare la promozione delle attività turistiche. VisitBergamo Rooms è dedicata all’ospitalità e offre agli operatori bergamaschi una piattaforma per promuovere le proprie strutture senza dover affrontare le commissioni delle principali OTA (Online Travel Agencies). L’obiettivo è di creare una vetrina autonoma che valorizzi le offerte locali, permettendo ai viaggiatori di trovare e prenotare facilmente soggiorni in hotel, bed & breakfast e altre soluzioni di alloggio direttamente sul sito. VisitBergamo Experience si focalizza sulle attività che arricchiscono l’esperienza di viaggio a Bergamo e nei suoi dintorni. Le proposte spaziano da escursioni, visite guidate, attività sportive, esperienze culturali e altro ancora, tutte prenotabili direttamente attraverso il sito o presso gli infopoint locali. L’obiettivo è di offrire ai visitatori un’ampia gamma di opzioni per personalizzare la propria vacanza, esplorando le tante possibilità che il territorio offre per il tempo libero e l’avventura. VisitBergamo Restaurants, erede del precedente Ristora Bergamo, offre una panoramica completa dell’offerta enogastronomica locale. Si propone come una guida alla ristorazione della provincia, fornendo informazioni su ristoranti, trattorie, pizzerie e locali, e includendo servizi di prenotazione tavoli o asporto. In questo modo, i turisti possono scoprire i sapori della cucina bergamasca e le eccellenze culinarie del territorio. VisitBergamo Events, grazie alla collaborazione con Eppen, fonte autorevole del settore, presenta un’agenda dettagliata degli eventi di interesse turistico in tutte le aree della provincia. Concerti, mostre, sagre, festival e manifestazioni culturali: gli utenti possono consultare il calendario e programmare il proprio soggiorno per partecipare agli eventi che si svolgono durante la loro visita, vivendo esperienze autentiche e coinvolgenti. VisitBergamo Shop è il negozio virtuale dove acquistare il meglio del made in Bergamo. VisitBergamo Corporate fornisce accesso a comunicati stampa, informazioni istituzionali e risorse per la stampa e gli enti. È uno strumento fondamentale per mantenere trasparente e accessibile il dialogo con i media e gli stakeholder, facilitando la diffusione delle notizie e degli aggiornamenti legati alle iniziative di VisitBergamo. VisitBergamo for Business è pensata per gli operatori del settore turistico. Qui, Tour operator, agenzie e aziende possono trovare offerte, servizi e risorse dedicati alla costruzione dell’offerta B2B.Una delle innovazioni principali del portale è l’integrazione dell’assistente virtuale personalizzata, LUCiA, una figura ispirata sia a Lucia di Lammermoor sia alla santa. LUCiA guiderà i visitatori alla scoperta delle migliori esperienze che la città e la provincia offrono, utilizzando l’intelligenza artificiale per fornire risposte rapide e accurate. L’assistente virtuale attingerà principalmente al database di VisitBergamo per rispondere alle richieste degli utenti, con la possibilità di ampliare la ricerca in rete quando necessario. LUCiA sarà costantemente migliorata grazie a un processo continuo di valutazione e affinamento delle risposte, basato sugli input raccolti presso gli infopoint sul territorio. Le domande e i feedback dei visitatori contribuiranno infatti a rendere l’assistente virtuale sempre più precisa e utile, rispondendo in modo personalizzato e aggiornato alle esigenze di chi visita Bergamo alle domande dei visitatori direttamente raccolte presso gli infopoint de territorio. Anche se è stata creata la figura virtuale di LUCiA, il fulcro della promozione rimane l’accoglienza offerta dalle persone. È proprio per questo motivo che è stata istituita la figura del VisitBergamo Ambassador, un riconoscimento rivolto agli operatori della ricettività, sia alberghiera che extralberghiera, della ristorazione e, a breve, del commercio. Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria, sono stati delineati specifici criteri per ogni categoria, a cui gli operatori possono aderire per definirsi veri ambasciatori dell’accoglienza bergamasca. Questa iniziativa riconosce che l’accoglienza è un elemento fondamentale per influenzare positivamente il sentiment dei visitatori sulla destinazione, aumentando il tempo di permanenza media e alimentando il passaparola. I criteri e le modalità di adesione verranno pubblicati sul nuovo sito VisitBergamo. Gli Ambassador riceveranno un logo distintivo che potranno esporre fisicamente presso la loro attività commerciale e che garantirà loro visibilità prioritaria tra i risultati del rinnovato portale visitbergamo.net.