Sarnico e le gemme del Liberty, la Belle Époque in mostra in un tour

Dal 21 al 30 luglio in programma tour guidati, esperienze sul lago, mostre, concerti e laboratori per scoprire il percorso del Liberty più poetico d’Italia

Il percorso del Liberty più poetico d’Italia svela i suoi tesori. Dal 21 al 30 luglio 2023 Sarnico -candidata Patrimonio Unesco per il Liberty- sul Lago d’Iseo dedica allo stile unico della Belle Époque oltre 50 appuntamenti tra tour guidati, esperienze sul lago, mostre, concerti e laboratori per bambini. Un grande evento che promette di trasformare uno dei borghi più affascinanti del Sebino in un palcoscenico di arte, natura e bellezza, tra ville, sculture e abitazioni visitabili per la prima volta. La manifestazione è organizzata da Pro Loco Sarnico, con il patrocinio di Comune di Sarnico, Consiglio Regionale della Lombardia, Camera di Commercio di Bergamo, Associazione Italia Liberty e con il contributo di Fondazione Cariplo con Fondazione della Comunità Bergamasca e Fondazione della Comunità Bresciana, nell’ambito della manifestazione Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.

Il programma completo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Pro Loco di Sarnico www.prolocosarnico.it.