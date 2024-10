Premio Fedeltà al lavoro Camera di Commercio, tutti i premiati Confcommercio Bergamo

Come tradizione, il riconoscimento va alle imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e ai dipendenti con almeno 30 anni di servizio presso la stessa impresa (25 se donne)

49 lavoratori dipendenti, 24 imprese e 5 coltivatori diretti. Una somma di storie imprenditoriali e di lavoro, tra scommesse e sconfitte, crisi e sviluppo, meritevoli dell’annuale ma sempre atteso premio della Camera di Commercio, che da 62 anni a questa parte celebra il patrimonio di esperienze professionali e umane con il Premio Fedeltà al Lavoro. L’edizione 2024, svoltasi in un monumento stesso alla produttività bergamasca che è rappresentato dal Centro Culturale Daste e Spalenga, ha assegnato un riconoscimento anche a diverse imprese e lavoratori del sistema Confcommercio Bergamo. Alla cerimonia, svoltasi domenica, hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni e, unitamente alle altre rappresentanze imprenditoriali, Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo e vicepresidente della Camera di Commercio di Bergamo. La premiazione assegna come da tradizione il riconoscimento alle imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e ai dipendenti del settore privato con almeno 30 anni di servizio presso la stessa impresa (25 se donne). Tante le storie che si sono alternate sul palco. “Un valore collettivo e motivo di orgoglio per l’intera comunità, di cui costituiscono la ricchezza, morale e certamente anche materiale, di cui tutti godiamo” ha sottolineato Carlo Mazzoleni .

Tutti i premiati Confcommercio Bergamo

Benemeriti

In particolare, è stata consegnata la benemerenza a Francesco Visinoni, presidente Milestone di Sorisole. Franco Visinoni è un imprenditore che porta il nome di Bergamo nel mondo. La sua società, Milestone Srl, fondata nel 1988 per la commercializzazione di apparecchiature nel campo della chimica analitica, è entrata nel 1994 nel settore medicale con la produzione di unità per il settore dell’ ;anatomia patologica utilizzate per le diagnosi di tumori, fino a diventare leader tecnologico nella strumentazione a microonde. I prodotti Milestone sono il frutto della costante attività di ricerca e sviluppo svolta completamente alle porte di Bergamo, che ha consentito l’ottenimento di circa 50 brevetti. Ogni anno, circa il 7% del fatturato viene infatti investito in ricerca e sviluppo, sia nell’ottica di un miglioramento continuo che per proteggere la proprietà intellettuale dell’azienda. Un successo che nasce dalle persone, da quel “tocco umano” tanto caro al patron Visinoni, fondando i rapporti sulla massima fiducia. Da sempre presente sui mercati mondiali, in circa 100 nazioni, Milestone immette sul mercato circa 2500 prodotti l’anno. Attualmente oltre 50 mila unità sono installate in tutto il mondo, dai più grandi Ospedali ai piccoli Istituti di Ricerca, dalle Università ai Laboratori Industriali. Tra i clienti del settore medicale spiccano il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il Policlinico Gemelli di Roma, l’Istituto Tumori di Milano, il Johns Hopkins e la Mayo Clinic negli Stati Uniti. Nel campo analitico spiccano colossi come Apple, Roche, Pfizer, AstraZeneca, Bmw, Stellantis, Ferrari, Maserati o Mercedes.

Imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività

In città

Cartoleria Pierrot di Bacis Pierino (data inizio attività 2 gennaio 1989)

Stazione di servizio Eni Luigi Prandi di Luigi Prandi (data inizio attività 31 marzo 1987)

Trattoria Giuliana srl di Giulia D’Ambrosio (data inizio attività 2 settembre 1943)

Casarredo SNC di Mauro Campagnola (data inizio attività 31 luglio 1986)

In provincia

Cafè Roma Srl di Ivan Eugenio e Giuseppe Giupponi di Mozzanica (data inizio attività 1963)

Bar Latteria di Guerina Guerin di Gazzaniga (data inizio attività 4 agosto 1983)

Trattoria Pizzeria Alpino di Contino Cavagna, di Lepreno di Serina (data inizio attività 1955)

Fratelli Gritti Alimentari di Ovidio Gritti di Gavarno di Nembro (data inizio attività 1953)

Autosalone Epis di Loreno Epis di Scanzorosciate (data inizio attività 6 maggio 1988)

Lavoratori e lavoratrici dipendenti

Trattoria Giuliana Srl di Bergamo: Cosima Alemanno, Susanna Cordoni, Pinuccia Fiore, Rabia Sdir, Mina Tahataoui.