Più di 43mila euro in beneficenza grazie all’iniziativa “Un Natale di comunione”

Un grande successo il progetto rinnovato a dicembre 2022 dal Centro Missionario Diocesano di Bergamo, al quale hanno partecipato attivamente anche Ascom Bergamo e la piattaforma Websolidale.

Si è conclusa l’iniziativa “Un Natale di comunione, la missione è partecipazione” promossa dal Centro Missionario Diocesano di Bergamo, un percorso vissuto e condiviso con Ascom Bergamo, Web Solidale e tante altre realtà che, in diversi modi, si sono affiancate nel cammino per promuovere iniziative e per sostenere i progetti.

Tre i progetti sostenuti nella campagna:

– Progetto Perù, realizzato con l’Operazione Mato Grosso per il completamento della casa della comunità a Ccayara, sulle Ande Peruane. Il progetto è stato condiviso anche con la parrocchia cittadina delle Grazie;

– Progetto Gaza, indicato dal Patriarca di Gerusalemme per sostenere le Suore di Madre Teresa che vivono nella Striscia di Gaza, insieme ai palestinesi più poveri e più dimenticati, servendoli nei loro più basilari bisogni. Il progetto è stato condiviso anche con gli Scout e la parrocchia di S. Alessandro in Colonna;

– Progetto Mensa dei poveri “P. Alberto Beretta”, per l’acquisto di un abbattitore alimentare che permette la conservazione dei cibi che altrimenti rischiano il veloce deperimento. Il progetto è stato condiviso, oltre che con i padri Cappuccini di Bergamo, anche con il Coro “Gli Harmonici” e la parrocchia di S. Anna.

Due i fiori all’occhiello dell’iniziativa. Il concerto di Natale del Gen Rosso (un gruppo internazionale che ha cantato i temi della pace, della condivisione, dell’accoglienza); preziosa occasione per porgere a tutti i missionari bergamaschi gli auguri di Buon Natale. La presenza del Gen Rosso ha permesso, altre all’esecuzione del concerto serale, anche il coinvolgimento di alcune scuole per due matineé. La sera stessa del concerto, da parte del Vescovo Francesco Beschi, è avvenuta, la consegna del premio Papa Giovanni a tre missionari bergamaschi: suor Maria Rota, Consuelo Ceribelli, Adriana Valle, che nelle loro realtà si stanno spendendo per costruire processi di condivisione e comunione).

Il secondo fiore all’occhiello dell’iniziativa è stato rappresentato dalle cartoline solidali, uno strumento prezioso per sensibilizzare, raccogliere fondi e coinvolgere molte scuole. Durante il tempo dell’intera iniziativa sono state spedite 24.204 che hanno permesso di ricavare 24.204,00 euro, consegnati ai progetti da Ciro Troccolo, il presidente della piattaforma che ha gestito e coordinato questa specifica iniziativa, Websolidale.

All’iniziativa delle cartoline solidali hanno partecipato 45 istituti scolastici che hanno realizzato 650 elaborati, divenuti poi cartoline da spedire attraverso il sito www.webolidale.org.

Questo il bilancio economico dell’iniziativa: 88.063 euro raccolti, 44.431 euro di spese, per un totale di 43.532 elargiti di cui 27.000 ai tre progetti, 7.532,00 ad altri progetti, 9.000,00 per il premio Papa Giovanni.