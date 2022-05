Parole tra i filari, aperitivo letterario con Teresa Capezzuto il 14 maggio

Proseguono gli aperitivi letterari del festival ‘Parole tra i filari’ a Cascina Clarabella a Corte Franca. Sabato 14 maggio alle ore 18, nel Parco del borgo Clarabella , Teresa Capezzuto presenta il suo nuovo romanzo per giovani lettori: “Love tutorial”, L’Orto della Cultura Editore. Teresa Capezzuto è una autrice bergamasca, insegnante, giornalista. Partecipa a concorsi e percorsi letterari in Italia e all’estero ottenendo menzioni e premi. Scrive poesie e narrativa per bambini e ragazzi con originalità e un pizzico di ironia. #Lovetutorial è un coinvolgente fantasy che intreccia amore, web e mistero. Presentato all’ultimo Salone internazionale del Libro di Torino, è candidato al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022 nella categoria +11. Conversa con l’autrice, la professoressa Anna Becchetti. L’incontro è adatto a tutte le età ed è promosso in collaborazione con la libreria Storie di Schiribis e Puntoacapo di Pisogne. Seduti nel grande parco affacciato sul vigneto, si ascolta l’autrice e si gusta un aperitivo in forma di picnic. I ragazzi riceveranno una cassetta bianca di legno con succo di frutta biologico, focaccia e salumi (contributo di 5 euro). Per gli adulti che lo desiderano ci saranno un calice di Franciacorta e stuzzicherie salate (10 euro per l’aperitivo).

Il romanzo indaga l’animo umano, cerca di capire chi siamo e cosa vogliamo per tirare fuori la parte migliore di noi.

L’incontro è un’occasione conviviale nel verde. Si consiglia di portare un cuscino o un telo.