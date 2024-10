Alberghi storici, prima edizione dedicata alle strutture di qualità

13 eccellenze dell’ospitalità bergamasca premiate dall’assessore Barbara Mazzalli a Palazzo LombardiaL’auditorium Testori di Palazzo Lombardia ha ospitato ieri la cerimonia di premiazione della prima edizione del Riconoscimento delle strutture ricettive storiche e di qualità. L’evento, voluto dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, celebra le eccellenze dell’ospitalità lombarda che da almeno 50 anni hanno saputo mantenere vivo nome e servizio con continuità, garantendo anche la regolare dichiarazione dei flussi turistici negli ultimi tre anni. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli assessori regionali Elena Lucchini e Alessandro Fermi e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Ruggero Invernizzi. «Rendiamo omaggio all’impegno, alla passione e alla capacità imprenditoriale degli albergatori lombardi, figure che incarnano l’essenza dell’ospitalità della nostra regione – ha commentato Barbara Mazzali –. Sono storie di successo che attraversano le generazioni, dove esperienza, professionalità e un’incredibile dedizione si fondono per accogliere i visitatori con lo stile unico e raffinato che contraddistingue l’ospitalità italiana e lombarda. Premiare queste eccellenze è un traguardo di cui siamo orgogliosi, rappresentano il biglietto da visita della nostra terra, dalla prima stretta di mano fino a ogni dettaglio del soggiorno. Continueremo a promuovere queste realtà, affinché il nostro territorio brilli sempre più nel panorama turistico internazionale».

Sono ben 13 strutture ricettive storiche della provincia di Bergamo tra le 109 attività insignite ieri dalla Regione. In città hanno ricevuto il riconoscimento l’Hotel Excelsior San Marco, l’Hotel Città dei Mille e il Cappello d’Oro, mentre in provincia sono stati premiati l’Albergo Miralago di Bossico, l’Albergo Alpino di Colere, l’Hotel Libia di Fino del Monte, l’Hotel Milano di Piazzatorre, l’Orobie Alps Resort di Roncobello, l’Hotel Miramonti di Rota Imagna, l’Albergo Centrale di San Pellegrino Terme, l’Hotel ristorante Marcellino e l’Hotel Relax di Selvino, oltre all’Albergo Brescia operativo a Vilminore di Scalve.