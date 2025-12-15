Nasce Federalberghi Extra Bergamo, la nuova rappresentanza dell’extra-alberghieroPresidente del gruppo Ilze Allena, affiancata con il ruolo di vice da Greta Bonetti

Nasce in seno a Confcommercio Bergamo il nuovo gruppo Federalberghi Extra che con il gruppo albergatori Federalberghi Bergamo rappresenta così tutto il settore dell’ospitalità. Alla guida di Federalberghi Extra Bergamo la neopresidente Ilze Allena, imprenditrice di origine lettone che ha scelto per amore Rota Imagna (Rota Imagna Apartments), 39 anni, mamma di due bambini. La affianca con il ruolo di vicepresidente Greta Bonetti di Bergamo. In consiglio: Manuela Amariei (Urgnano), Claudia Biagiotti (Seriate), Lorena Cavalleri (Cologno al Serio), Sofia Pelizzari (Bergamo).

“È per me un grande onore essere stata scelta come presidente della nuova Federalberghi Extra Bergamo– commenta Ilze Allena-. La nascita di questa associazione rappresenta un passo importante per tutto il nostro settore. Le strutture extra-alberghiere – B&B, case vacanze, rifugi, campeggi, foresterie – sono una parte fondamentale dell’accoglienza bergamasca. Danno voce a territori diversi, a storie diverse, a modi unici di fare ospitalità. Siamo un settore dinamico, creativo, spesso pionieristico. Mettere in rete energie e competenze significa diventare più forti, più ascoltati e più capaci di portare risultati reali”.

Sono ben definiti gli obiettivi dell’associazione in un percorso comune: “Assicuro il mio massimo impegno, la disponibilità all’ascolto e la volontà di lavorare in modo concreto. Questa associazione potrà crescere davvero solo grazie al contributo e alla partecipazione di tutti: idee, competenze ed esperienze condivise saranno la nostra forza- continua Allena– . Intendiamo essere un punto di riferimento forte per tutto il comparto, dare supporto concreto ai gestori, soprattutto nelle sfide normative e burocratiche, valorizzare la qualità dell’ospitalità extra-alberghiera, fatta di autenticità, relazione e territorio. Collaboreremo con istituzioni e realtà locali per far crescere l’intero ecosistema turistico della nostra provincia”.