Libri sul lago, festival in edizione speciale tra le sponde delle capitali della cultura

Dieci autorevoli voci della narrativa presentano i loro libri, eventi dal 15 maggio al 19 luglio in luoghi pieni di bellezza

Ritorna il festival di storie e luoghi “Libri sul lago”. Il festival, giunto alla seconda edizione, farà tappa in 8 comuni e porterà sul Lago d’Iseo 10 voci della narrativa italiana contemporanea con i loro ultimi libri. Sarà un viaggio letterario tra le due sponde del lago, bergamasca e bresciana, in pieno spirito Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023.

Si parte lunedì 15 maggio a Gandosso con un laboratorio per bambini tenuto dallo scrittore e naturalista Giuseppe Festa, Premio Bancarellino 2022. Il 25 maggio a Paratico sarà ospite la scrittrice milanese Lorenza Gentile. L’8 giugno, ancora a Paratico, ci sarà la scrittrice e sceneggiatrice di fumetti Paola Barbato, il 10 giugno a Predore sarà la volta di Ilaria Tuti, scrittrice di best seller (dal suo libro Fiori sopra l’inferno è stata tratta l’omonima miniserie tv).

E ancora, il 16 giugno a Sarnico toccherà allo scrittore e storico bergamasco Livio Gambarini, il 25 giugno a Credaro ci sarà l’autore sardo di gialli Piergiorgio Pulixi.

Il 5 luglio il festival Libri sul lago tornerà a Paratico, questa volta con l’autore bolognese Massimo Vitali, docente alla Scuola Internazionale di Comics. L’11 luglio a Villongo ci sarà lo scrittore, disegnatore e conduttore radiofonico veneto Matteo Bussola e il 16 luglio a Iseo sarà la volta dell’autrice e giornalista Adele Marini, originaria del Lago d’Iseo. Libri sul lago si chiuderà il 19 luglio a Lovere con il professore, scrittore e divulgatore di filosofia torinese Matteo Saudino.

Tutti gli incontri sono gratuiti con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Gli autori saranno ospiti di piazze, parchi e luoghi storici ricchi di atmosfera e bellezza. Fra tutti, una Pieve dell’anno 1000, un’antica stazione dei treni e una chiesa medievale. Racconteranno i loro ultimi romanzi, dialogheranno con librai, risponderanno alle domande del pubblico e faranno dediche ai lettori.

I libri presentati spaziano dal giallo all’avventura, dalla narrativa romantica al thriller, dalla storia alla filosofia, con un focus dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi.

Al termine degli incontri sarà possibile acquistare i libri e fare il firmacopie. Alle serate di Paratico si potrà anche accompagnare l’ascolto con un aperitivo (facoltativo e a pagamento).

Il festival è ideato e diretto da Roberta Martinelli ed è promosso dall’Associazione culturale Scenari e dalla Libreria del Lago di Sarnico con il sostegno dei Comuni di Credaro, Lovere,

Predore, Villongo e della Libreria Mondadori di Lovere. È organizzato con la collaborazione dei Comuni di Gandosso, Iseo, Sarnico e delle biblioteche di Credaro, Gandosso, Iseo, Lovere,

Paratico, Predore, Sarnico, Villongo. Ha il patrocinio di Provincia di Bergamo, Visit Lake Iseo, Gruppo Librai e Cartolibrai Ascom Confcommercio Bergamo e il contributo grafico di Grafiche

Martinelli Rogno.

Per informazioni: tel. 3492447559, mail librisullago@gmail.com, pagine facebook e Instagram Associazione Scenari.

LE DATE DI LIBRI SUL LAGO

Lunedì 15 maggio alle ore 18 alla Chiesa degli Alpini nel Parco del Pitone di Gandosso Giuseppe Festa propone “Strambosco”, laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni ispirato ai suoi libri Gli

animali di Strambosco, pubblicati da Piemme.

Attraverso giochi sensoriali e aneddoti, l’autore conduce i partecipanti alla scoperta della natura seguendo l’esempio dei simpatici animali di Strambosco, la civetta Ray che ha paura del buio, lo

scoiattolo Vertigo con le vertigini, il cinghiale Setolo maniaco della pulizia, l’orsetto non lavatore Ursus, il ghiro Nocetto, il falco miope.

L’incontro è organizzato da Associazione Scenari e La Libreria del Lago in collaborazione con Comune e Biblioteca di Gandosso, nell’ambito del festival Libri sul lago.

Partecipazione libera con prenotazione su Eventbrite.

Giovedì 25 maggio, alle ore 19 al bistrot Bohem La Stazione di Paratico, Lorenza Gentile presenta Le cose che ci salvano, Feltrinelli 2023. Un inno all’imperfezione e all’amicizia come cura, l’invito a reinventarsi a tutte le età.

Dialoga con l’autrice, Daniela Scotti.

Chi lo desidera può accompagnare l’ascolto con un aperitivo (facoltativo e a pagamento).

L’incontro è organizzato da La Libreria del Lago di Sarnico in collaborazione con Bohem La Stazione di Paratico ed è promosso dall’Associazione Scenari nell’ambito del festival Libri sul lago.

Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Giovedì 8 giugno, alle ore 19 al bistrot Bohem La Stazione di Paratico, Paola Barbato, in dialogocon Daniela Scotti, presenta Il dono, Piemme, maggio 2023.

Chi lo desidera può accompagnare l’ascolto con un aperitivo (facoltativo e a pagamento).

L’incontro è organizzato da La Libreria del Lago di Sarnico in collaborazione con Bohem La Stazione di Paratico ed è promosso dall’Associazione Scenari nell’ambito del festival Libri sul lago.

Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Sabato 10 giugno alle ore 20.30 Ilaria Tuti sarà all’Auditorium civico di Predore per presentare Madre d’ossa, in uscita per Longanesi il 6 giugno. Dialoga con l’autrice, Daniela Scotti.

L’incontro è organizzato da La Libreria del Lago di Sarnico con il sostegno del Comune di Predore e la collaborazione della Biblioteca di Predore ed è promosso dall’associazione Scenari nell’ambito del festival Libri sul lago. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Venerdì 16 giugno alle ore 19 al Parco Stella Maris di Sarnico Livio Gambarini presenta il suo nuovo romanzo La Papessa di Milano, Piemme maggio 2023. Conversa con l’autore, Daniela Scotti. L’incontro è organizzato da Associazione Scenari e La Libreria del Lago di Sarnico in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Sarnico nell’ambito del festival Libri sul lago.

Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Domenica 25 giugno alle ore 20.30, alla Chiesa di San Giorgio a Credaro, Piergiorgio Pulixi racconta il suo ultimo romanzo, La libreria dei gatti neri, Marsilio 2023. Modera Daniela Scotti.

L’incontro è organizzato da Associazione Scenari e La libreria del lago di Sarnico, con il sostegno del Comune di Credaro e la collaborazione della Biblioteca di Credaro, nell’ambito del festival Libri

sul lago. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Mercoledì 5 luglio alle ore 19 al bistrot Bohem La Stazione di Paratico Massimo Vitali presenta il suo nuovo romanzo, Zeno in condotta, pubblicato da DeAgostini lo scorso 9 maggio.

Dialoga con l’autore, Daniela Scotti. L’incontro è rivolto anche a bambini e ragazzi. Chi lo desidera può accompagnare l’ascolto con un aperitivo (facoltativo e a pagamento).

La serata è organizzata da La Libreria del Lago di Sarnico in collaborazione con Bohem La Stazione di Paratico ed è promossa dall’associazione Scenari nell’ambito del festival Libri sul lago.

Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Martedì 11 luglio a Villongo, in Piazza del Municipio alle ore 20.30, Matteo Bussola presenta il suo nuovo romanzo, in uscita con Einaudi. Modera Daniela Scotti

L’incontro è organizzato da La Libreria del lago di Sarnico con il sostegno del Comune di Villongo e la collaborazione della Biblioteca di Villongo ed è promosso da Associazione Scenari nell’ambito

del festival Libri sul lago. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Domenica 16 luglio alle ore 20.30 Adele Marini sarà al Castello Oldofredi di Iseo per raccontare Italia da Morire. I delitti eccellenti e misteriosi che hanno fatto la storia, Chiarelettere, 2021.

Conversa con l’autrice, Luca Patelli. L’incontro è organizzato da Associazione Scenari, Comune di Iseo e Biblioteca di Iseo, con la partecipazione de La Libreria di Iseo, nell’ambito del festival Libri sul lago. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Mercoledì 19 luglio alle ore 20.30 in Piazza Tredici Martiri a Lovere, Matteo Saudino presenta “La filosofia è un gioco da bambini” e parla dei suoi ultimi libri: Scuolitudine, Storie di passioni

resistenti (Enrico Damiani Editore, 2022) e il recente Sofia Express (Salani, marzo 2023). L’incontro è rivolto anche a bambini e ragazzi. È organizzato da Associazione Scenari con il

sostegno di Comune di Lovere e Libreria Mondadori Lovere e la collaborazione della Biblioteca di Lovere. Dialoga con l’autore, Luca Patelli. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Informazioni e aggiornamenti sulla pagina facebook e sul profilo Instagram Associazione Scenari.

L’Associazione Scenari è un’associazione culturale no profit di Iseo composta da volontari. Promuove occasioni di cultura e di incontro nell’ottica anche di valorizzare il territorio.