Libri per sognare, Elena Orlandi presenta L’aria immobile della piena estate

Giovedì 22 febbraio dalle 10 alle 11 incontro (online) con l’autrice, moderato da Matteo Bianchi della Libreria Incrocio Quarenghi

Proseguono gli incontri (online) di Libri per sognare 2024 con gli autori dei cinque titoli di letteratura per ragazzi selezionati dai librai e cartolibrai Ascom Confcommercio Bergamo. Giovedì 22 febbraio, dalle 10 alle 11, l’autrice Elena Orlandi, editor bolognese di libri per ragazzi e traduttrice, presenta agli studenti (online)il suo primo libro: L’aria immobile della piena estate (Risma Edizioni, 2022). L’autrice si è a lungo occupata di fumetti, scrivendo per la rivista online Lo spazio bianco e collaborando con Bilbolbul, festival internazionale del fumetto organizzato dall’associazione culturale Hamelin. Ha curato per Edizioni dell’Asino I graphic novel da leggere a vent’anni. Una bibliografia selettiva. L’incontro (con replica il 7 marzo e il 17 aprile) è moderato da Matteo Bianchi della Libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo. L’aria immobile della piena estate (Risma Edizioni, 2022) parla d’amore e natura, della prima adolescenza e dei primi amori che sbocciano ad agosto durante le vacanze estive. Come tutti gli anni, Rosa passerà l’ultimo mese d’estate dai nonni, in una grande casa di campagna alle porte di Bologna. Rosa è irrequieta, vorrebbe rivedere Pietro, il ragazzo che ha conosciuto alla fine della scuola: nei mesi estivi le ha inviato messaggi che le provocano un’emozione forte e che non sa ben catalogare. Ma Pietro, a mano a mano che passano i giorni, si fa sempre più sfuggente. Intanto il nonno, esperto agrario, ha capito che qualcosa non va e cerca di coinvolgerla raccontandole la natura, spiegandole la vendemmia, i giri dei trattori intorno ai campi, il lavoro sulla terra. E, mentre le mostra come riconoscere una foglia, o perché gli uccelli beccano proprio quel frutto, o come capire se un albero si sta ammalando, le insegna come funzionano la vita e l’amore. Cerca di raccontarle che quello che le sta accadendo fa parte di un passaggio naturale, che da bambina la porterà a essere una giovane donna.

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio ad inizio aprile, offrono ulteriori spunti e ispirazione per i quasi 3mila ragazzi che partecipano al progetto, giunto all’ottava edizione, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I 2905 alunni delle 146 classi partecipanti di 46 istituti comprensivi bergamaschi (fuori provincia un istituto di Praolbino-Brescia e Caravate-Varese) sono invitati a leggere i libri selezionati e dalla seconda metà del mese di aprile 2024 avranno la possibilità di votare il libro preferito e pubblicare le recensioni sul portale www.libripersognare.it. In concorso anche altri elaborati, dai video alle illustrazioni, ai manufatti, ad altre forme espressive.