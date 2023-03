Le società familiari e le pmi tra governance e finanziamenti

In Camera di Commercio un seminario dedicato, suddiviso in due sessioni, il 22 e il 29 marzo

Un convegno dedicato alle imprese familiari e alla loro migliore gestione. “Le società familiari e le PMI tra organizzazione della governance e la raccolta di finanziamenti” è il titolo del seminario organizzato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo in programma nei pomeriggi del 22 marzo e 29 marzo presso la sala del Mosaico del Palazzo dei contratti e delle manifestazioni, in via Petrarca 10 a Bergamo. La prima sessione si focalizza sulla governance. L’apertura dei lavori, alle 15, e i saluti sono affidati Enzo Adamo, avvocato in Bergamo e presidente della Camera Arbitrale di Bergamo. Alle 15.10 si apre il tema de “Le società familiari nel tessuto economico odierno” con relatori Marco Manzoni, vicepresidente di Confindustria Bergamo, Oscar Fusini, direttore Ascom Bergamo e Francesco Fassi, consigliere ODCEC Bergamo. Su “Le regole di governance: questioni attuali sui patti parasociali. Lo stallo e le soluzioni statutarie. La clausola di roulette russa” intervengono Enrico Ginevra, professore ordinario di Diritto commerciale all’Università degli Studi di Bergamo, avvocato in Milano, consigliere della Camera Arbitrale di Bergamo. “Il passaggio generazionale rassegna delle modalità e approfondimento su trust, holding, patto di famiglia” è affidato a Martina Paiardini, avvocato in Urbino, phd all’Università di Bergamo. “La fiscalità del patto di famiglia nelle operazioni di passaggio generazionale” viene affrontata da Paolo Divizia, notaio in Bergamo e vice presidente Camera Arbitrale di Bergamo. Ultimo tema trattato”Arbitrato e mediazione”, affrontato da Diego Piselli, avvocato in Bergamo e consigliere Camera Arbitrale di Bergamo.

Il seminario prosegue poi il 29 marzo, sempre alle 15, per affrontare tutte le principali questioni in tema di raccolta di finanziamenti nelle pmi.

