Immobiliaristi, convention di Natale con sguardo al futuro della città allo Spazio Daste

Mercoledì 14 dicembre convegno e a seguire Charity Night a favore della Fondazione Grizzly che aiuta bambini e ragazzi in difficoltà

Lo Spazio Daste (in Via Daste e Spalenga a Bergamo) è la location scelta per ospitare il convegno di fine anno organizzato dagli immobiliaristi e mediatori d’affari Fimaa Bergamo, in programma mercoledì 14 dicembre, dalle 17 alle 19.30, con aperitivo e cena di Natale a seguire. L’evento, dal titolo “Bergamo Futura”, rappresenta un momento di confronto professionale rivolto alle innumerevoli trasformazioni che la nostra città ha subito nel corso di questi ultimi anni e alle sfide attese per la categoria.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Fimaa Bergamo e coordinatore Fimaa Lombardia, Oscar Caironi, del direttore Ascom Confcommercio Bergamo Oscar Fusini e del sindaco Giorgio Gori, si farà il punto sulle infrastrutture e i piani futuri della città. In particolare, interverranno: Santino Taverna, presidente FIMAA Italia, Danilo Dadda, presidente Vanoncini SpA e fondatore di OSM Edilizia, Giovanni Sanga, presidente SACBO, Christophe Sanchez, amministratore delegato Visit Bergamo, Mariola Peretti, architetto Studio Associato Peretti, Simone Zenoni, Architetto Studio Architettura e Paesaggio, Enzo Pizzigalli e Massimo Tomasoni, consiglieri FIMAA Bergamo con delega al listino immobiliare.

La serata prosegue con la Charity Night a sostegno della Fondazione Grizzly che aiuta bambini e ragazzi in difficoltà.

L’incontro, gratuito, è aperto ai soci Fimaa Bergamo.