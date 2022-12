“Gratta la fortuna col tuo distretto”: un successone il concorso di Natale

Per partecipare basta fare acquisti di almeno 15 euro nei punti vendita dei Comuni di Trescore Balneario, Cenate Sotto e Gorlago. C’è tempo fino al 6 gennaio

Un Concorso di Natale che premia gli acquisti dei consumatori che riceveranno uno dei 20.000 biglietti ancora a disposizione per avere la possibilità di vincere dei buoni spesa dall’importo variabile, spendibili negli esercizi commerciali aderenti. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Commercianti di Trescore Balneario in collaborazione con il Distretto Diffuso del Commercio Le Torri, Ascom e Confesercenti, sta avendo un grande successo e i consumatori iniziano a trovare i biglietti vincenti ricevuti al momento degli acquisti. C’è tempo fino al 6 gennaio per poter partecipare: non è ancora troppo tardi per i ritardatari che devono acquistare i regali dell’ultimo minuto, ma anche per gli acquisti in vista di Capodanno e dell’Epifania. I negozi di vicinato, con la loro grande offerta sono il posto giusto dove andare a fare le proprie spese in questo periodo di festa.

I protagonisti di questo concorso sono i negozianti dei 3 Comuni che costituiscono il DID Le Torri e i prodotti di qualità e gli eccellenti servizi che ogni giorno offrono, ma anche i consumatori che, durante questo vivace periodo di shopping natalizio, troveranno nella partecipazione al concorso una grande opportunità.

L’importanza dei commercianti di vicinato, il valore dei loro prodotti e la vivacità del rapporto con la clientela, sono il valore aggiunto che rende gli acquisti di questo mese di festa una bella occasione per tornare ad assaporare l’unicità dei rapporti umani che accompagnano le spese nei negozi di vicinato.

Moltissime le categorie merceologiche e i commercianti coinvolti in questo grande concorso: ristorazione, bar, alimentari, abbigliamento, oggettistica, fioristi, parrucchieri, estetisti, erboristi, orefici, assicurazioni e tanto tanto altro per poter soddisfare ogni esigenza e per venire incontro a gusti e desideri di parenti e cari a cui fare regali, per esaudire desideri e per festeggiare con famiglia, amici e colleghi questo speciale periodo di festa.

Dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, tutti coloro che si recano presso uno dei punti vendita dei Comuni di Trescore Balneario, Cenate Sotto e Gorlago aderenti all’iniziativa ed effettueranno un acquisto di almeno 15 euro, con fasce a scaglioni di 15 euro, 70 euro e 200 euro, ricevono un biglietto “GRATTA LA FORTUNA COL TUO DISTRETTO” che consente di partecipare al concorso che prevede l’assegnazione immediata di buoni spesa di importo variabile qualora sul biglietto compaia la scritta “HAI VINTO” e l’importo indicato. I clienti hanno quindi diritto ad un biglietto “GRATTA LA FORTUNA COL TUO DISTRETTO” ogni 15 euro di spesa, oppure 2 biglietti “GRATTA LA FORTUNA COL TUO DISTRETTO” ogni 70 euro, oppure 3 biglietti “GRATTA LA FORTUNA COL TUO DISTRETTO” ogni 200 euro (in un unico scontrino) escluse frazioni. Per ogni scontrino/ricevuta valido vengono consegnati al massimo 3 biglietti “GRATTA LA FORTUNA CON IL TUO DISTRETTO”, fino ad esaurimento dei biglietti stessi.

Ecco il numero e il valore dei premi dei biglietti vincenti, tra i non vincenti:

n. 001 biglietto da 500 euro;

n. 002 biglietti da 200 euro;

n. 005 biglietti da 100 euro;

n. 010 biglietti da 50 euro;

n. 030 biglietti da 20 euro;

n. 352 biglietti da 10 euro.

I buoni spesa possono essere utilizzati indistintamente presso tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa dal momento della vincita fino al 31 GENNAIO 2023 e devono essere spesi ciascuno in un’unica soluzione.

I premi derivanti dai biglietti “Gratta la fortuna col tuo Distretto” vincenti non consegnati al consumatore entro il 31 gennaio 2023, saranno devoluti a Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv.

Questo coinvolgente e divertente concorso non porta soltanto a un beneficio economico, ma è anche un modo per avvicinare ancora di più i cittadini ai negozi del territorio che tengono vive le comunità con passione e spirito di servizio e che offrono competenza e professionalità. Per un Natale all’insegna di qualità e originalità, ma anche di relazioni e incontri.