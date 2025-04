GO.IN, tra scenari globali e opportunità di crescita, torna il corso d’Alta formazione per le mpmi

Innovazione e gestione del cambiamento, contesto e strategia imprenditoriale, marketing e internazionalizzazione: saranno queste le macroaree affrontate nell’edizione 2025 del corso di Alta Formazione “GO. IN’ 2025 – Scenari globali e opportunità di crescita per le MPMI”, corso realizzato da Bergamo Sviluppo in collaborazione con il sistema associativo locale e il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Bergamo, attraverso i Centri di Ateneo SdM-Scuola di Alta Formazione e Cyfe-Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare. Il percorso, rivolto a imprenditori, manager e dipendenti di MPMI locali, prevede 60 ore di formazione e ore di coaching personalizzato. L’obiettivo del percorso è di trasferire ai partecipanti conoscenze e strumenti utili a prendere decisioni strategiche e organizzative efficaci per operare in un contesto sempre più dinamico, instabile e internazionalizzato.

La formazione si svolgerà da maggio a settembre, con 20 ore online e 40 in presenza. Le lezioni in presenza, concentrate in 6 incontri calendarizzati al venerdì, si svolgeranno nelle sedi di Bergamo Sviluppo e dell’Università degli Studi di Bergamo a Dalmine. I 10 incontri online di 2 ore ciascuno sono previsti il mercoledì pomeriggio. Al termine della parte didattica le imprese potranno usufruire di un monte ore di 20 ore di coaching individuale, che aiuterà i partecipanti ad applicare concretamente le strategie apprese in aula alla propria realtà aziendale.

“Da diversi anni”, dichiara il presidente di Bergamo Sviluppo Giacinto Giambellini, “le imprese si trovano ad affrontare una situazione di grande incertezza. La pandemia, i diversi conflitti in atto, l’aumento dei costi delle materie prime e i riflessi sull’inflazione, le scelte protezionistiche di alcuni Paesi: sono tutti elementi che generano instabilità e che hanno riflessi sulle economie e naturalmente sulle attività delle imprese. Per questo i temi che vengono affrontati nel corso di Alta Formazione GO. IN’ 2025, progettato con l’Università degli Studi di Bergamo, puntano ad aiutare le MPMI ad affrontare le sfide di un contesto che continua a mutare. Si tratta di un percorso qualificato che prevede quest’anno una formula rinnovata di formazione arricchita da un’esclusiva esperienza di coaching mirato e dedicato svolto direttamente in azienda. Vogliamo aiutare i partecipanti delle MPMI locali a guardare al contesto e ai diversi problemi in atto con uno sguardo diverso e comunque costruttivo, lavorando sulla mentalità del partecipante e stimolando un atteggiamento aperto all’innovazione, alla crescita e al cambiamento delle strategie adottate”.

Il corso è riservato a MPMI con sede legale od operativa nella provincia di Bergamo. Per gli altri requisiti di ammissione e le modalità di iscrizione, da effettuare entro le ore 12 del 23 aprile prossimo, consultare il sito di Bergamo Sviluppo www.bergamosviluppo.it. Sono disponibili 30 posti, con il limite di un partecipante per impresa. È prevista una quota di iscrizione ridotta per le imprese della provincia di Bergamo grazie al co-finanziamento da parte della Camera di commercio. Tutti i candidati iscritti saranno invitati a un colloquio conoscitivo effettuato online.

Per informazioni: Bergamo Sviluppo (Silvia Campana, tel. 035.3888.036, campana@camcom.it).