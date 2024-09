Da Confcommercio e Fogalco un plafond dedocato alle attività colpite dall’esondazione

Finanziamenti fino a 20mila euro, con un contributo a fondo perduto del 10% dell’importo finanziato

Confcommercio Bergamo, attraverso la Cooperativa di garanzia Fogalco, mette a disposizione delle attività del terziario colpite dall’esondazione dei torrenti Morla e Tremana, avvenuta lo scorso 9 settembre, un finanziamento agevolato.

L’iniziativa prevede finanziamenti fino a 20.000 euro, con una durata massima di 60 mesi, alla quale viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 10% dell’importo finanziato, fino a 2.000 euro. L’obiettivo è offrire un supporto concreto alle imprese danneggiate, per favorirne la ripresa e sostenere la gestione delle difficoltà economiche conseguenti all’evento calamitoso.

«Come Confcommercio da subito ci siamo prodigati per capire come essere vicini a tutti i nostri imprenditori. Grazie alla collaborazione con il nostro Consorzio fidi, Fogalco, abbiamo attivato le procedure per dare un sostegno concreto a tutti coloro che ne avranno bisogno» spiega Giovanni Zambonelli, presidente di Confcommercio Bergamo.

«Siamo vicini ai negozi, alle attività commerciali e ai pubblici esercizi che hanno subito danni dall’ esondazione perdendo merci e attrezzature – afferma Cristian Botti, presidente della Cooperativa di Garanzia Fogalco-. Diamo una mano a chi richiede finanziamenti attraverso il bando “Confidiamo nella ripresa” di Regione Lombardia, ottenendo tassi agevolati e con una spesa di istruttoria ridotta».

Le imprese interessate possono rivolgersi a Confcommercio Bergamo e Fogalco per maggiori informazioni e per accedere al contributo. 035 4120212, info@fogalco.it.