Campionaria, tutti gli eventi Enti Bilaterali e Confcommercio

Il Palco eventi ospita iniziative e incontri

Anche quest’anno Confcommercio Bergamo e gli Enti bilaterali del terziario e del turismo bergamaschi confermano la loro presenza alla Fiera Campionaria di Bergamo con una serie di incontri e convegni che si svolgeranno nello spazio Eventi targato “Enti bilaterali di Bergamo”. Tra gli eventi clou due sono stati promossi dagli Enti Bilaterali: il convegno “Giochiamo bene le nostre carte. Dalla contrattazione alla bilateralità”, in programma il 30 ottobre, dalle 16 alle 17.30, con la partecipazione di Paolo Baldazzi, responsabile settore Lavoro e Relazioni sindacali Confcommercio Imprese per l’Italia, Antonella Protopapa, segretaria generale Filcams Lombardia, Diego Lorenzi, segretario nazionale Fisascat, Stefano Franzoni, segretario nazionale Uiltucs e vice presidente Ente Bilaterale Nazionale Turismo, Anna Maria Selvaggio, direttore generale Fon.te, Giuseppe Zabbatino, direttore Ente Bilaterale Nazionale Terziario.

Lo stesso format, con esponenti provinciali, viene replicato il giorno successivo, giovedì 31 ottobre, dalle 15 alle 16, con il convegno “Giochiamo bene le nostre carte. La bilateralità territoriale”, cui partecipano: Enrico Betti, vicepresidente Ente Bilaterale Terziario di Bergamo di Confcommercio Bergamo, Nicholas Pezzè, vice presidente Ente Bilaterale Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo di Filcams Cgil, Federica Scaburri, componente Comitato Ente Bilaterale Alberghiero e Pubblici esercizi di Bergamo di Fisascat Cisl, Anila Cenolli Kaja, componente consiglio Ente Bilaterale Terziario di Bergamo di UIltucs.

Confcommercio Bergamo sarà presente con l’Area Education e con una serie di incontri dedicati al mondo del terziario. Giovedì 31 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 i riflettori sono puntati sul commercio di prossimità con l’incontro “Al cuore del commercio. Il valore dei negozi di vicinato dei nostri centri storici”, a cui partecipa Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo.

Quanto alle categorie del terziario, viene confermata anche per questa edizione l’arte dei gastronomi salumieri, con gara al coltello, grazie all’impegno del Gruppo Gastronomi salumieri Confcommercio Bergamo, e un viaggio nella qualità attraverso i segreti del mestiere svelati dal Gruppo Macellai Confcommercio Bergamo (1 novembre, dalle 10.30 alle 12 L’arte dei macellai; dalle 15 alle 17, Tagli di eccellenza).

Coinvolti anche gli immobiliaristi Fimaa Confcommercio Bergamo con “I segreti per un acquisto casa senza stress” (il 2 novembre, dalle 16.30 alle 17.30), con la partecipazione di Oscar Caironi, presidente Fimaa Bergamo e dei consiglieri Fimaa Bergamo Herman Cavariani e Massimo Tomasoni.

Presente anche il Gruppo Autosalonisti Confcommercio Bergamo, con il presidente Loreno Epis, con il convegno “Scegli la tua auto. Benzina, elettrica o ibrida?” domenica 3 novembre, dalle 10.30 alle 11.30.

Alla Campionaria partecipano anche i Librai Confcommercio Bergamo, con l’incontro “Tutti pazzi per i fumetti. Un universo di storie a colori”, in programma sabato 2 novembre dalle 10.30 alle 11.30, con Luca Gavazzeni di Comix Revolution.

I Gastronomi Salumieri Confcommercio Bergamo sono presenti anche con l’incontro “Dalla tradizione ai social. L’esperienza della famiglia Mottini”, con il consigliere Omar Mottini ( domenica 3 novembre dalle 14 alle 15).

«La Fiera Campionaria è un evento di grande rilevanza per Bergamo, sia per la sua lunga tradizione sia per l’affetto che i bergamaschi nutrono per essa. Si tratta di una vetrina prestigiosa per tutto ciò che il territorio ha da offrire, ed è proprio per questo che Confcommercio Bergamo partecipa attivamente, confermando la propria presenza con l’Area Education, che si pone l’obiettivo di creare legami tra le scuole e le imprese, e che proprio in questi giorni è impegnata in un laboratorio di cittadinanza attiva nelle scuole primarie e sta sviluppando progetti per le scuole secondarie di primo e secondo grado -sottolinea Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo-..Anche quest’anno, inoltre, nello Spazio Eventi degli Enti Bilaterali, saranno organizzati incontri con imprenditori locali del settore commerciale, che discuteranno del valore del commercio nel contesto urbano di Bergamo e dei suoi borghi. Tra i partecipanti ci saranno librai, gastronomi, agenti di commercio, autosalonisti e macellai, tutti pronti a raccontare con passione il loro lavoro e il contributo che offrono alla comunità. Inoltre, come da tradizione, venerdì 1 novembre si terrà la gara di taglio del Grana Padano e di disosso del prosciutto, un appuntamento ormai fisso all’interno della Fiera Campionaria, atteso dal pubblico e promosso dal Gruppo Gastronomi Salumieri. A questo evento, sempre il 1 novembre, si affianca un incontro promosso dal Gruppo macellai dedicato a far conoscere i diversi tagli di carni e le relative ricette».

«Anche quest’anno, gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo di Bergamo hanno deciso di sponsorizzare il palco eventi nell’ambito della campionaria, poiché si ritiene sia un’iniziativa importante per il territorio – dichiara Enrico Betti, presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo di Bergamo e vicepresidente Ente Bilaterale Terziario di Bergamo -. Promuovere la bilateralità e gli Enti Bilaterali in un contesto così rilevante, come la più importante manifestazione fieristica di Bergamo. Rappresenta un’opportunità per valorizzare il dialogo tra le parti e sostenere lo sviluppo di un’economia locale più forte e coesa. A tal proposito abbiamo organizzato un evento significativo per mercoledì 30 ottobre alle 16, dal titolo “Giochiamo bene le nostre carte”, con la partecipazione di esponenti nazionali della contrattazione collettiva e della bilateralità, per evidenziare valori e potenzialità. Il giorno seguente, giovedì 31 ottobre, alle 15, presenteremo questi valori declinandoli nel contesto locale, illustrando i vantaggi per i lavoratori aderenti e le aziende agli Enti Bilaterali».