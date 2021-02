Betlemme, Manila e Bergamo: la “Campagna di Natale” fa il pieno

Migliaia di persone coinvolte e circa 45 mila euro devoluti: sono numeri accompagnati da un messaggio di speranza quelli della 17ª edizione della “Campagna di Natale”, storica iniziativa del Centro Missionario Diocesano promossa in collaborazione con Ascom Bergamo e Websolidale onlus

Migliaia di persone coinvolte e circa 45 mila euro devoluti: sono numeri accompagnati da un messaggio di speranza quelli della 17ª edizione della “Campagna di Natale”, storica iniziativa del Centro Missionario Diocesano promossa in collaborazione con Ascom Bergamo e Websolidale onlus e che quest’anno dal titolo “Avvolti dalle stelle…come il bimbo nella culla”.

Un lavoro di rete che si è intensificato sempre più nel corso degli anni e che ha permesso all’iniziativa di raggiungere e coinvolgere innumerevoli realtà commerciali, istituzionali, famiglie, bambini e ragazzi, giovani, persone anziane. La Campagna di Natale ha dato a tutti la possibilità di sostenere, in 16anni, 52 progetti missionari che hanno raggiunto ogni angolo di mondo. Più di 1.200.000 euro sono stati destinati a questi progetti e anche in tempi di Covid la comunità bergamasca non si è tirata indietro, come ricorda il direttore del Centro missionario, don Massimo Rizzi: “Nonostante la fatica e l’incertezza di questi tempi di emergenza sanitaria il progetto della Campagna ha visto concorrere tante realtà che in diversi modi hanno offerto il loro sostegno. Prendersi cura della fragilità è il tema che ha accompagnato questo Natale nelle poche ma significative iniziative messe in campo».

I progetti sostenuti e le cartoline solidali

Tre i progetti sostenuti: la scuola Effetà a Betlemme per bambini e ragazzi sordomuti che necessita del rifacimento dell’impianto di riscaldamento, le famiglie del quartiere nei sobborghi di Manila distrutto da un incendio e che sono assistite da una suora bergamasca, suor Vera Ravasio e dalle sue consorelle, l’associazione Paolo Belli che ha bisogno di un mezzo di trasporto adeguato per accompagnare gli ospiti della Casa del Sole a visite ed esami.

A dare un contributo alla raccolta fondi è stata l’iniziativa delle Cartoline solidali: ne sono state inviate 16.155 che, grazie a Websolidale, sono diventati altrettanti euro a favore dei progetti. A illustrare le cartoline gli elaborati artistici di 144 classi scolastiche e oratori che hanno interpretato il tema della cura della fragilità. Le cartoline più cliccate sono state quelle della Sezione Nuvole della scuola dell’infanzia Munari di Romano di Lombardia, della scuola primaria di Madone, della scuola media di Gorlago e del liceo artistico Manzù. Una giuria ha quindi decretato altri 16 vincitori – scuole e parrocchie – a cui verranno consegnati giochi, libri e buoni spesa.

Alla Campagna hanno contribuito anche le offerte raccolte con la Mostra fotografica Effetà realizzata grazie alle immagini di Francesco Cito accompagnate dai commenti di Nicoletta Prandi.

L’impegno di Ascom sul fronte missionario

Come Ascom continuiamo l’impegno sul fronte missionario – commenta Oscar Fusini, direttore di Ascom Bergamo -. Le difficoltà non devono renderci chiusi, ma aperti e attenti ai bisogni vicini e lontani. Partecipare alla Campagna, vivere la solidarietà in modo concreto, rappresenta un messaggio non solo verso chi riceve il nostro aiuto, ma verso tutta la comunità. Abbiamo vissuto un Natale diverso da tutti i precedenti e attraverso queste iniziative abbiamo voluto condividere un messaggio di speranza e di vicinanza per dire che dalle esperienze negative possono nascere valori nuovi. Il nostro territorio ha vissuto grandi difficoltà ma ha mostrato ancora una volta la capacità di aprire il cuore a sentimenti e gesti di solidarietà».

