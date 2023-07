Agenti immobiliari, convention estiva lunedì 10 luglio in Terrazza Fausti

Appuntamento formativo e conviviale da Legami Sushi&More per fare il punto sull’evoluzione della professione

Fimaa- Federazione italiana Mediatori e Agenti d’Affari si dà appuntamento lunedì 10 luglio, alle 17, per la convention estiva, un momento all’insegna della convivialità e un’occasione di confronto sui cambiamenti e l’evoluzione della professione di agente immobiliare. La location scelta per l’occasione, nel cuore del Centro Piacentiniano, è il ristorante “Legami Sushi & More” in Terrazza Fausti.

L’incontro, riservato ai soci Fimaa, e moderato dal presidente Fimaa Bergamo e coordinatore Fimaa Lombardia Oscar Caironi, vede alternarsi ai microfoni, tra le autorità, Giovanni Zambonelli, presidente Ascom Confcommercio Bergamo, Michele Schiavi, consigliere Regione Lombardia e Cristina Pontiggia, presidente Giovani Imprenditori Ascom Confcommercio Bergamo. Gerardo Paterna– tra i più riconosciuti blogger immobiliari e consulente per professionisti, aziende e startup innovative del real estate italiano, consulente Fimaa Confcommercio e collaboratore Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano- proporrà spunti interessanti su diversi temi fondamentali per seguire l’evoluzione del mercato, in un confronto interattivo con i soci Fimaa su network e rete, social, innovazione e management. L’evento avrà un momento benefico, il cui il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Grizzly. Seguirà un aperitivo informale per chiudere con un brindisi un semestre associativo particolarmente intenso, terminato con la chiusura del Master di Alta Formazione il 3 luglio. “L’evento estivo è da sempre un’occasione di incontro e confronto informale tra professionisti- commenta il presidente Fimaa Bergamo Oscar Caironi-. Oltre alle autorità presenti, abbiamo con noi un esperto della comunicazione di settore come Gerardo Paterna, che ci aiuterà a mettere a fuoco i principali temi di interesse per la nostra categoria, pronta a rafforzare le competenze e abilità specialmente sul fronte della comunicazione e del marketing”.

Per partecipare all’evento (riservato ai soci): info@ascombg.it