Addio ad Arnaldo Minetti: “Un grande imprenditore e un esempio di associazionismo”

Il presidente Giovanni Zambonelli ricorda, oltre al valore umano, l’insostituibile contributo alla valorizzazione del settoreAnche Confcommercio Bergamo si unisce al dolore della famiglia tutta per la scomparsa di Arnaldo Minetti, imprenditore da sempre attivo in associazione: “Ha promosso la costituzione del Comitato Gelatieri Bergamaschi promuovendo l’intera filiera di settore e ha dato il suo insostituibile contributo alla valorizzazione della produzione artigianale e di qualità- tiene a ricordare il presidente Giovanni Zambonelli-. La sua visione imprenditoriale e la sua capacità manageriale, unitamente alla sua sensibilità e attitudine verso tematiche sociali, hanno lasciato il segno e il territorio non manca di restituire la profonda stima e riconoscenza, attraverso un bellissimo e indelebile ricordo, a un grande uomo”. Arnaldo Minetti, era nato a Bergamo il 1° ottobre del 1947 e si era laureato in Lettere all’Università degli Studi di Milano. Dal 1976 era anche giornalista. Da imprenditore si è occupato dell’azienda di famiglia nel ramo della gelateria artigianale. Molto impegnato nell’associazionismo e nel sociale, ha fatto della lotta ai tumori e dello sviluppo delle cure palliative una ragione di vita. Nel 2017 ha ricevuto il premio Imprenditore Etico, conferito dall’Associazione Lifebility per la diffusione dell’etica sociale Lions.

*nella foto il ritratto sorridente pubblicato dalla figlia Aurora Minetti