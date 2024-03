Dall’idea all’impresa: il franchising come scelta vincente. Seminario il 18 aprile

Brand e franchisee raccontano il loro modello di business. Appuntamento dalle 10 alle 12 in Confcommercio Bergamo

“Dall’idea all’impresa: il franchising come scelta vincente” è il titolo del seminario in programma il 18 aprile, dalle 10 alle 12, nella sede Confcommercio Bergamo in Via Borgo Palazzo 137, in collaborazione con Assofranchising. Il convegno, che presenta con testimonianze concrete l’opportunità imprenditoriale offerta da brand affermati, si apre con i saluti di Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo e Alberto Cogliati, presidente Assofranchising. Brand e franchisee raccontano il loro modello di business; partecipano all’incontro: Camomilla Italia (con Antonio Marco Caiazzo, retail area developer e Vanessa Ragonesi, franchisee), L’Erbolario (Claudio Di Ruscio, retail manager e Alessandro Cappelleri, franchisee), Pet’s Planet (Vilma Tosco, general manager e Fabio Carissimi, franchiseee) e il marchio bergamasco Spacca ( con Alex Lucon, founder e Manuel Milesi, franchisee ). Relatori, manager e franchisee sono pronti a rispondere alle domande del pubblico e a dare preziosi consigli o a portare la loro esperienza ad aspiranti imprenditori.

Info e iscrizioni: direzione@confcommerciobergamo.it, 0354120203.

Il programma