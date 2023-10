Regione, fondi per strutture alberghiere in 133 comuni bergamaschi

Da 750 a 2500 euro di contributi a fondo perduto in base ai posti letto

Dalla Regione arrivano fondi per le strutture ricettive, con sede in 133 comuni bergamaschi, per far fronte al caro bollette. Da lunedì 9 ottobre al 25 ottobre, gli alberghi situati nei comuni “totalmente montani” (così definiti dalla Legge 991/1952) possono richiedere un contributo a fondo perduto per attenuare l’impatto delle bollette sui bilanci. Regione Lombardia ha infatti pubblicato una misura dedicata alle strutture ricettive alberghiere (con Codice Ateco, primario o secondario, 55.10) situate nei Comuni totalmente montani, al fine di alleviare la crisi dovuta ai rincari delle fonti energetiche, destinando 1 milione di euro totali al bando. L’agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto definita sulla base dei posti letto della struttura ricettiva: si va dai 750 euro per strutture con fino a 30 posti letto, a salire a 1000 euro per 30-50 letti, 1500 euro per 50-100 letti, fino al contributo massimo pari a 2500 euro a partire dai 100 posti letto. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 9 ottobre fino alle ore 12 del 25 ottobre. Ascom Confcommercio è a disposizione per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande, attraverso lo Sportello Finanza Agevolata Fogalco. Info: 035/4120212 o scrivere all’indirizzo mail finanza.agevolata@fogalco.it.

Elenco dei comuni sede di strutture alberghiere definiti “totalmente montani”

Sono 133 i comuni totalmente montani presenti nella nostra provincia: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albino, Algua, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ardesio, Averara, Aviatico, Azzone, Bedulita, Berbenno, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Borgo Di Terzo, Bossico, Bracca, Branzi, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carona, Casazza, Casnigo, Cassiglio, Castione Della Presolana, Castro, Cazzano Sant’Andrea, Cenate Sopra, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Concesio, Corna Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Credaro, Cusio, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fino Del Monte, Fiorano Al Serio, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Grone, Isola Di Fondra, Leffe, Lenna, Locatello, Lovere, Luzzana, Mezzoldo, Moio De Calvi, Monasterolo Del Castello, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Ornica, Palazzago, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossa, Pradalunga, Predore, Premolo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Roncobello, Roncola, Rota d’Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant’Omobono Terme, Sarnico, Schilpario, Sedrina, Selvino, Serina, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Strozza, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Torre De Busi, Trescore Balneario, Ubiale Clanezzo, Valbondione, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Villa d’Ogna, Villa di Serio, Villongo, Vilminore Di Scalve, Zandobbio, Zogno.