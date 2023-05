Premio Ferramenta Ascom, riconoscimento a tre insegne a IHF in Fiera

Storia, innovazione e imprenditorialità femminile: tre premi a tre ferramenta bergamasche per la prima edizione del concorso

A International Hardware Fair, la nuova manifestazione rivolta al mercato ferramenta, edilizia, fai da te (DIY), sicurezza, outdoor, colore ed elettrico, in Fiera a Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo ha assegnato il Premio Negozio Ferramenta. La prima edizione del premio, nato in concomitanza con il grande evento internazionale per il settore, ospitato per la prima volta in Italia, in alternanza con International Hardware Fair Cologne (Eisenwarenmesse), leader indiscussa nel comparto a livello mondiale, ha voluto valorizzare l’eccellenza del retail tecnico. Sono tre le categorie premiate: “storicità e presenza nel territorio”, ”innovazione, evoluzione e rinnovamento” e “ Opzione Donna” per la valorizzazione femminile nell’impresa. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina, 6 maggio, alle 12.30 dopo la tavola rotonda “Next generation retail. Evoluzione del commercio, del negozio di prossimità e le opportunità dell’aggregazione nell’associazionismo”.

Ha ricevuto il premio “Miglior Storia di famiglia a Bergamo” l’insegna “Gualini Andrea &C.snc” di Trescore Balneario per l’attività più antica e certificata nel Registro delle attività storiche di Regione Lombardia, con una tradizione che dura dal 1806.

Il premio “Innovazione e rinnovamento” è stato assegnato a “La Fercolor Snc” di Torre dè Roveri come “esempio di bottega di famiglia che si evolve in industrializzazione della ferramenta, attraverso ricerca dei materiali e un servizio al cliente totalmente customizzato, oltre a Progetto Giardino con arredi di design per l’esterno”.

Il premio “Opzione Donna” per la valorizzazione della presenza femminile, va a Cristina Mora della “Ferramenta Mora Venanzio” di Pedrengo. L’impresa “ vince per la resilienza. Nel 2020 la pandemia non ha risparmiato la famiglia Mora colpendo il titolare Venanzio Mora. Ma la moglie (insieme ai figli) ha raccolto il suo testimone proseguendo l’attività molto nota nel territorio”.