Polizze catastrofali, tutte le novità del decreto e i vantaggi per i soci

Nei giorni scorsi è arrivata l’attesa proroga del termine dell’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale (Decreto Legge 31 marzo 2025, n.39), che ha previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese. Il rinvio deciso dal Consiglio dei Ministri sarà infatti differenziato a seconda della dimensione d’impresa: il termine è differito al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, per le quali non scatteranno però le sanzioni: per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell’eventuale inadempimento. Una decisione che accoglie le richieste Confcommercio avanzate di nuovo il 27 marzo, come già fatto a febbraio, per uno slittamento di termini “oggettivamente incompatibile con l’assolvimento dell’obbligo da parte di quasi quattro milioni di imprese di un regolamento attuativo emanato solo a fine febbraio e senza che sia stato ancora attivato il portale per la comparabilità delle offerte assicurative in materia”. Per approfondire i dettagli del decreto e rispondere ai numerosi dubbi emersi, Confcommercio Bergamo ha organizzato un incontro che si terrà martedì 8 aprile dalle 13.30 alle 15.00 nella sede cittadina (via Borgo Palazzo 137, Bergamo, Sala Conferenze), occasione anche per presentare la nuova convenzione con Generali Spa, studiata per offrire condizioni vantaggiose agli associati. L’incontro si apre con i saluti di Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo e di Marco Bertoli, agente generale dell’ Agenzia di Bergamo di Generali Italia. L’obbligo di protezione contro le calamità naturali viene approfondito da Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo. Fiorenzo Bertani, consulente Corporate e Middle Market, Agenzia di Bergamo di Generali Italia Spa, illustra i vantaggi della convenzione Confcommercio e la polizza specifica per i rischi catastrofali.

Cliccando qui il programma

Info e iscrizioni: direzione@confcommerciobergamo.it, 035.4120203.